El ombligo

Las programaciones y planificaciones, los servicios y la asistencia, la salud y la educación, las rutas y los puentes, las infraestructuras y la bonanza se derraman siempre –salvo honrosas excepciones- sobre la Gran Asunción. Vivir en el interior es como vivir en una permanente e imperecedera fila en la cual siempre se llega último para todo. Es más, en algunos casos se llega solamente… si alcanza.

Repartir bonanza en la zona metropolitana da más prensa y votos a políticos y autoridades que hacerlo en los lugares más alejados de la capital. Figuretear en zonas más densamente pobladas da más visibilidad que ir a los confines del Paraguay. La mayoría de los medios también privilegiamos al “ombligo” lo que provoca que todo el esfuerzo se concentre en las zonas más urbanas donde los servicios casi siempre están garantizados, no importa que sea la luz, el agua, la salud, la educación…

O las vacunas.

Ver cuadras de compatriotas formando fila peatonal bajo la lluvia en Ciudad del Este fue conmovedor y humillante. Con este escenario, no solamente sería una sinvergüencería decir que la ciudadanía no quiere vacunarse contra el covid y que por eso los vacunatorios están vacíos; más que nada, fue un inmerecido viacrucis ciudadano. Se ha invertido una fortuna en el Autódromo pero olvidaron prever más vacunadores, lugares y horarios extendidos para las más importantes cabeceras departamentales. La prensa –me incluyo- cubrimos aquello más aparatoso aunque allí no empiece ni termine el mundo.

Mientras en Capiatá había autoridades, prensa, banda de música, helicópteros, drones y parafernalia, a las 16:48 del 6 de julio el vacunatorio de Encarnación cerró sus puertas. Un ciudadano humillado envió videos, fotos, y un mensaje: “Salud no nos da bola. Nos encanta el tema de que se inaugure en el Aratirí un centro vacunatorio pero acá en el Sur, en el principal vacunatorio, tenemos solo 2 o 3 vacunando. Da lástima. Nos tienen de menos. Hacele llegar por favor al Ministro de Salud lo siguiente: Paraguay no termina en Calle Última”.

Estamos en la previa del más importante partido de fútbol de nuestras vidas. Deben gestionar y traer más vacunas con urgencia porque está demostrada la incidencia positiva; debemos cubrir toda la cancha, mejorar el rendimiento y hacer una goleada. La hinchada que no quiere morirse está en todo el Paraguay, y son tan paraguayos y paraguayas como quienes están cerca del ombligo del mundo. ¡Vacunas para todos, y ya!