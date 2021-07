Cuarentena para marketing

La medida, cuya inconstitucionalidad manifiesta quiero exponer, quedó radicalmente superada desde el viernes 23, cuando Guillermo debió reconocer que se habían detectado seis casos de la variante delta, de los cuales al menos uno está ya originado en circulación comunitaria del virus y no en algún viaje proveniente de países en los que la delta está teniendo gran impacto.

A pesar de esa realidad, el gobierno mantenía, al menos hasta la hora de iniciar mi viaje a Estados Unidos, su cuarentena, inconstitucional pues pisotea en forma directa los Artículos 9, 11, 17 y 33 de nuestra Constitución.

Explicó, también en “Mesa” el pasado jueves, José Casañas Levi que la cuarentena para viajeros supone que los paraguayos sometidos a ella quedan obligados a hacer lo que la ley no manda (violación del 9); expuestos a perder su libertad sin causa legal (violación del 11); despojados de la presunción de inocencia y del derecho a debido proceso (violación del 17); violentadas su intimidad y su privacidad (violación del 33).

Todo esto sin que haya decreto reglamentario (violando el principio de responsabilidad, Artículos 238 inc.5 y 242 de nuestra Constitución) y obligando a la Policía a obedecer ordenes ilegales provenientes de autoridades no competentes (violando el 175).

La cuarentena para viajeros destruye, además, los principios de legalidad, racionalidad (“cientificidad”) y generalidad que deben tener las normas públicas.

La doctora Graciela Russomando, explicó, este viernes que pasó (en “Mesa”) que hay elementos virológicos suficientes para pensar que países que, como el nuestro, sufrieron el ataque de la variante Manaos del covid tienen a su población mejor preparada que otros para resistir a la delta por la similitud entre ambas cepas del virus del covid, lo que explica, según la doctora, por qué delta no está haciendo estragos en Brasil (la cuarentena fue impuesta, pues, en violación del principio de racionalidad, “cientificidad”).

La directora de Migraciones, Ángeles Arriola, reconoció el pasado lunes 19, en ABC Cardinal, que la cuarentena para viajeros no se aplicará, por decisión política del gobierno para no afectar el comercio con Brasil, a ningún punto de la frontera con nuestro vecino del Este. El miércoles 21, Martha Chamorro, participante de las reuniones que el gobierno hizo para encubrir su diktat unilateral sobre la cuarentena, confirmó además que la misma no afecta a extranjeros que usen el aeropuerto Silvio Pettirossi, que podrán moverse libremente por el territorio nacional para subir o bajar de vuelos internacionales (violación del principio de generalidad).

El martes 20, Tomás Mateo Balmelli, infectólogo, dijo también por ABC Cardinal, que una cuarentena que controla a trescientas o cuatrocientas personas que diariamente llegan al aeropuerto sin controlar a las más quince mil que cada día cruzan, por tomar un caso, el puente de la Amistad carece de cualquier base científica o lógica.

De modo que la cuarentena para viajeros de Guillermo Sequera es un acto inane, parcial y selectivo que vulnera derechos y aumenta el carácter policiaco del gobierno al que no se le ve otro efecto práctico que el marketing, decir que están haciendo algo para encubrir todo lo que hacen mal.

