El coloso seguirá de pie

Se estima que a principios del siglo pasado el Paraguay estaba cubierto en un 66,5% de su superficie por bosques nativos, de diferentes características según la zona respectiva. Además de ser el país con mayor riqueza hídrica mundial, tanto sobre la superficie terrestre como bajo la misma, posiblemente fuimos también uno de los países más densamente forestados. En las historias de los pioneros del Alto Paraná e Itapúa siempre aparecían relatos de gigantes que eran talados para aprovechar solamente el tronco principal, siendo descartadas quemándolas ramas gigantescas de valor incalculable hoy día. El hombre debía ganarle espacio al bosque para cultivar, y en esa carrera era impensable enriquecer la tierra de praderas pre-existentes, por lo que la mejor –y única- opción consistía en ganar tierras al bosque.

De esta forma, de las estimadas 27 millones de hectáreas de bosques nativos paraguayos existentes en el año 1.910, distribuidos en 9 millones de hectáreas en la Región Oriental y 18 en la Occidental, quedan hoy 1,9 millones de hectáreas en Oriental y 11 millones en el Chaco, constituyendo este optimista cálculo de los actuales 12,9 millones de hectáreas apenas un 47% de la superficie cubierta originalmente. Y el mayor porcentaje de deforestación desde 1.910 hasta ahora se dio en los últimos 40 años, en donde se estima la tala de bosques equivalente a 600.000 canchas de fútbol en los últimos 25 años solamente.

Las cifras pueden observarse con mucho mayor detalle en informes técnicos, cosa que este humilde relato no pretende ser. Pero toda esa información, obtenida a partir de investigaciones de años y verificable con facilidad a través de los mapeos satelitales, puede dar una mucho mejor idea a las generaciones más jóvenes de lo que las mayores vimos con nuestros ojos: Enormes extensiones de bosques que desaparecieron para dar paso a plantaciones de variedades para pastoreo bovino y agricultura extensiva. Los bosques que quedan, además del riesgo que corren, no constituyen unidades homogéneas, están separados entre sí lo que dificulta la protección que el bosque se brinda a sí mismo y a los animales que viven en él, y hasta las reservas nacionales son profanadas con la tala permanente de las especies más valiosas, por lo que el bosque se ralea sistemáticamente.

Luego de un par de minutos atravesando al maizal, llegamos al bosque y nos adentramos en el mismo por un caminito, haciendo al lado enormes telas de araña, lianas y ramas, para llegar después de caminar un trecho hasta la base del gigantesco lapacho rosado de poco más de 40 metros de altura, 10,3 metros de circunferencia y aproximadamente 500 años de edad… y nos sobrecogemos al mirar hacia la copa y cobramos conciencia en ese momento de sabernos tan chicos ante algo tan grande. Ese árbol estuvo allí quizás desde que el viejo Colón desembarcara, creció y se puso fuerte a la par que América era colonizada a fuerza de hierro afilado, el látigo y la cruz, y despuntó entre los demás de su género con el nacimiento de las naciones americanas y el morir y volver a nacer del Paraguay luego de la Guerra Grande con sus iniquidades nunca resarcidas ni reconocidas, hasta llegar al siglo 20 en que habrá visto desaparecer los bosques inmensos que lo rodeaban, desaparición a la que él sobrevivió gracias a la visión de una familia de inmigrantes de origen austriaco que lo preservaron –al igual que a muchos otros gigantes- como agradecimiento a esta tierra generosa y una forma de preservar estos vestigios de la prodigiosa madre naturaleza.

Ubicado en la propiedad de Humberto Engelwart, fue postulado en la Campaña “Colosos de la Tierra” en el año 2.015, ganando el primer puesto. En la misma propiedad y en las circundantes, se encuentran otros ejemplares de tajy, yvyra pÿta, lapacho negro y otras de porte importante, pero éste se lleva todos los lauros. El propietario permite el acceso a visitantes, previo aviso para habilitar el portón y dar algunas recomendaciones; no está demás recomendar realizar la visita en los meses de fresco a frío, en verano el polvo y los insectos pueden llegar a incomodar a las personas que no están acostumbradas.

Luego de tomar muchas fotografías, abrazar el tronco y embelesarnos una vez más ante tamaño prodigio, observamos también que la copa no está demasiado poblada de hojas, tiene algunas ramas secas y se pueden observar enormes cúmulos de kupi´i haciendo su trabajo. El árbol está enfermo, el propio paso del tiempo –su aliado primero y su enemigo más adelante- y los insectos están haciendo mella en él, lo que hace aún más importante visitarlo para admirar su erguida magnificencia. Pero tómelo con calma y no se preocupe demasiado mientras organiza la visita al Distrito de San Cristóbal en Alto Paraná, porque enfermo y todo, nuestro gigante seguirá en pie aún después de que usted y yo ya no lo estemos.