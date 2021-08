La arquitectura de ABC descansó sobre un arriesgado y tozudo Director que respaldó a valientes periodistas que desafiaron la dictadura. Ni Alfredo Stroessner habrá imaginado que el diario que nació con su permiso terminaría desafiándolo hasta provocarle la rabieta más grande que lo llevó a clausurarlo un 22 de marzo de 1984. Antes de cerrarlo definitivamente, los hombres y mujeres que construyeron el diario con sus denuncias, investigaciones y reportajes, pasaron por todo tipo de vejámenes. Presos nadie sabía dónde, algunos enviados al Chaco y otros hostigados diariamente. El propio Director terminó en Tacumbú, interceptaban los teléfonos y los policías atajaban los camiones que llevaban los diarios al interior. La Voz del Coloradismo, transmitida en cadena en todas las radios del país, abría el surco de la violencia encargándose de instalar las mentiras a fuerza de repeticiones y groserías.

La democracia reabrió el diario simbólicamente el mismo día que fue cerrado. E igual que el 8 de agosto de 1967, ABC Color reapareció el 22 de marzo de 1989 como el primer periódico que usó computadoras en el Paraguay. Y fue en julio de 1996 que se instaló como el primer periódico nacional en internet: ABC Digital ha energizado al papel y lidera el modo de contar las noticias.

Las apuestas nunca fueron fáciles. El Director de ABC publicó frente al Editorial una carta firmada por todos sus periodistas protestando por lo que creíamos una línea equivocada. ABC ha publicado al entorno más cercano del Director del medio tomando la extrema decisión de salvaguardar credibilidad. ABC sigue publicando comentarios que contradicen la línea editorial.

Cuando hace tres años murió el tozudo y visionario Aldo Zuccolillo, muchos cantaron victoria. Los enemigos celebraron la inminente desaparición, y los escépticos anunciaron la caída a corto plazo. Han pasado tres años y ya no es solo el diario y el Digital los que siguen molestando; se han unido las radios y la TV. Cada día muchos hombres y mujeres seguimos desafiando estructuras, reescribiendo la vieja historia: luchar por la libertad, contra los abusos de poder y la corrupción. Los aprietes y amenazas hoy día son más sutiles, devienen en sospechosas cascadas de demandas donde queda claro que el objetivo es acallar voces más que encontrar la verdad. Ya no trata de un Director apresado y en Tacumbú, las formas son más groseras contra Natalia Zuccolillo, la joven directora que tomó el mando. Han tratado de instalar su rostro y su nombre varias decenas de veces ligadas a gravísimas acusaciones desde la tapa del diario cartista; de no haber sido la Directora del ABC que publica a Cartes, ¿se hubieran ocupado de ella?

El diario no ha cambiado, el poder del sometimiento tampoco. Lo bueno es que tarde o temprano la luz acaba delatando a los patrones. De eso, ABC sabe… y mucho.

