El vivo y el bobo

La semana pasada me comentaron en la Municipalidad de Asunción que para que YO no pague el “nuevo tributo” por un “alcantarillado que no existe” tengo que acreditar - YO - que las obras de dicho alcantarillado no se realizaron en mi vivienda. El absurdo es tan irritante que me encuentro en la encrucijada kafkiana de si debo gastar en un juicio para probar mi inocencia o pagar un tributo por una obra que jamás se ejecutó.

Mientras tanto 10 mil empleados viven de lo que acabo de pagar mientras apenas puedo sobrevivir en una ciudad que cada vez tiene menos servicios y está al borde del colapso en todos los ámbitos. No importa. Seguimos manteniendo ineficiencia por el temor a exigir que el sacrificio de quienes pagamos impuestos sea directamente proporcional al sacrificio que deberían tener los funcionarios que nos deberían prestar un servicio. El vivo vive del bobo.

Pero no solo pasa en el sector público. Esta semana vimos como un pequeño grupo de “camioneros” (entre comillas, porque en realidad son empresarios informales venidos a pseudo dirigentes) se ha burlado a plena luz del día de la Constitución Nacional, de las leyes de tránsito, del sufrimiento de miles de trabajadores, de las normas mínimas de decencia y respeto mientras las autoridades nacionales quienes detentan el monopolio de la fuerza pública para mantener el orden, los sentaron en una mesa a estos delincuentes para dialogar sobre sus pretensiones.

Solo en producción de leche la pérdida alcanza los 20.000 millones de guaraníes. No se ha podido entregar trigo a los molinos por lo tanto es probable que no haya pan en la casa de decenas de miles de familias paraguayas que lo necesitan para sus hijos y para trabajar. En la industria aviar se habla de 5 millones de pollos que van a tener que sacrificar porque el maíz no ha llegado para alimentarlos y no podrán ser terminados. Pollos que cientos de comerciantes venderían en sus kioskos, restaurantes y comercios que a su vez tendrán que cerrar porque no tendrán mercadería para sus clientes que a su vez no han podido ir a trabajar porque las rutas seguirán bloqueadas.

El nudo de la historia, que vivimos ahora, es casi tan desquiciada como la de mi experiencia municipal: estos señores quieren que el Estado les fije el precio del flete (precio de amigos, por supuesto) y encima un 25% de rentabilidad por su negocio. Lo leyeron bien. Está en el proyecto de ley presentado al Senado. Los vivos viven de los bobos.

Es así como la historia callejera se hace realidad y la fuerza de los hechos se impone a los dictados de la razón. Es así como nos deja de importar lo público para gritar “¡Sálvese quien pueda!”. Si el estado de derecho no puede ser respetado, ¿cuál es el sentido de vivir en sociedad?

Si los políticos que ocupan cargos de decisión creen que porque esta jugada coyuntural puede beneficiarlos en el corto plazo, les invito a que miren por la ventana y vean como Argentina es manejada por un grupo de barrabravas, Venezuela por el narco y milicias cubanas, por el simple hecho que han elevado — tácitamente — a rango constitucional el principio que “el vivo vive del bobo y el bobo de su trabajo”.

Lo que pasa ahora en estos países es que ya no quedan bobos…