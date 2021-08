¿Qué es el FOMO o qué te estás perdiendo en este momento?

Pero el problema no radica en ese acto de inmediatez y su transmisión, el conflicto se produce porque la persona que observa la escena del amigo o del grupo de amigos desarrollando una actividad, etc., y siente que tendría que haber estado allí y no estuvo, o peor: fantasea que fue excluido y que no fue invitado, o qué estoy haciendo yo acá en mi cuarto, mirando el celular o estudiando o jugando con mi gato, mientras que los demás están divirtiéndose tomando una cerveza bailando y riéndose en grupo.

Este trastorno lo padecen casi dos tercios del total de usuarios de las redes sociales en el mundo y es una adicción a mantenerse pendiente y dependiente de las acciones de los otros.

La era de la inmediatez

Pensar que todo comenzó con cámaras 8 y súper 8, máquinas fotográficas con rollo a revelar, luego la famosa polaroid, videocámaras con VHS y toda una serie de máquinas digitales a posteriori, a los que siguieron la telefonía celular con cámara incluida. Siempre nos empeñamos en retratar al máximo imágenes de vacaciones, fiestas, cumpleaños, como una especie de ayuda memoria externa a nuestro cerebro. Claro que los costos eran importantes por los materiales y el revelado, cosa que hoy no sucede.

El empeño de ese estilo se ha acrecentado en nuestros días, con la facilidad de los Smartphone que posibilitan retratar momentos de la vida cotidiana sin costo alguno y con la facilidad de que 24 x 24 hs. el móvil se lleva encima, lo que incrementa las posibilidades de fotografía o videar en inmediato. La preparación de una buena comida, un plato gourmet, la reunión con amigos, la visita de la familia, las mascotas, las cervezas en el pub, los paisajes, las cosas curiosas u originales, la ropa que voy a comprar y que se pide opinión a ver como luce, etc. todo constituye una gran oportunidad de retratar el presente, el momento preciso y difundirlo en las redes.

Pero, ¿qué se está tratando de mostrar al entorno?, ¿para que necesito retratar estos momentos y mostrárselos a otros?, ¿necesito espectadores?, ¿que necesito mostrar de mí y qué busco?, ¿Qué quiero, reconocimiento, valoración? Son muchas las preguntas que surgen a partir de estas acciones en donde hora tras hora las personas muestran sus momentos. Y digo las personas, porque no solamente son los adolescentes los que se desviven por mostrar esos momentos, también son adultos.

Hasta podríamos justificar a los nativos tecnológicos puesto que, en cierta manera, estas acciones se justifican porque han nacido con un celular Touch Scream en la mano y, una Tablet o una notebook, con lo cual el mundo digital les es absolutamente familiar, natural y espontáneo. Pero este fenómeno también es llevado a cabo en los inmigrantes digitales, los adultos que tienen 40, 50 años y 60 años también son dependientes del celular y utilizan el retratar imágenes de momentos a las que hacer circular por redes sociales mostrando su vida personal.

Perder el momento o sentirse marginado

Pero el FOMO no implica únicamente retratarse compulsivamente hora tras hora, sino se trata de las personas que son espectadoras de esas imágenes y que sienten que se están perdiendo algo. Alguien está en casa remoloneando y mirando el techo, cuando recibe alguna imagen de un grupo de amigos jugando un partido de fútbol o brindando en una reunión y siente que se lo perdió. Uno de los dichos populares dice que no se puede estar en la misa y en la procesión al mismo tiempo, para los que padecen FOMO quisieran tener una especie de máquina teletransportadora que les permita estar en varios sitios al mismo tiempo y no perderse nada. Una manera quizás un poco omnipotente de querer vivir la vida.

Los que sienten este trastorno sienten no solo que se pierden algo, sino que fueron dejados de lado, no fueron invitados a ese lugar que muestra el vídeo o la fotografía. Pero al sentirse dejado de lado, se sienten marginados y tras estas sensaciones se ocultan sentimientos de soledad y de baja autoestima. Para ellos, el poder estar en esos lugares implica ser aceptado, reconocido y valorado. Aunque se haga el camino inverso erróneamente, la valoración personal es un sentimiento que va de adentro hacia afuera, es decir, se trabaja reflexivamente y no construir la semilla de la propia valorización buscando reconocimiento en el entorno.

Pero esto es un circuito que no se acaba fácilmente, puesto que el que se siente segregado, el fomista, a la vez intentará compulsivamente sacar fotos retratando sus propios momentos, o alardeando de determinadas situaciones con amigos en pos de mostrarse en esa búsqueda de valoración. No obstante, siempre es más verde el jardín del vecino: haga lo que haga se va a sentir excluido con la sensación de perderse algo. Pero el sentimiento cambia si las acciones que observa son de un grupo de pares, allí el espectador siente envidia. En cambio, si las imágenes retratadas son de figuras idolatradas como artistas, músicos, grupos musicales, actores o actrices, etc., que tienen sus seguidores y sus fans, el sentimiento que se detona es la admiración y, por ende, se los trata de emular.

Que genera el fomo

El FOMO produce altos niveles de ansiedad, con el consecuente estrés y la tensión que genera el hecho de intentar estar en varios lados al mismo tiempo y no perderse nada. Muchas veces está adhesión al celular genera adicción, al estar permanentemente pendiente de las imágenes y del círculo cercano, con lo cual se producen síntomas de dolor de cabeza, palpitaciones, a veces sudoración, como parte del cuadro ansiógeno.

Como también aparecen síntomas de insomnio al elevarse los niveles de cortisol por la ansiedad, y precisamente en la noche que es el momento en que el cortisol tiene que bajar y elevarse la serotonina como prólogo para la melatonina que es la hormona inductora del sueño. Se han observado signos de inquietud, alerta hipervigilante y rumias mentales, como forma de estar pensando y repensando a las acciones de los demás. Además, reiteramos aparecen sentimientos de soledad y baja autoestima en la proyección que se ejerce sobre el entorno al sentirse excluido.

En pos de mejorar, se recomienda: