Los negocio$ por encima de los niños

Analizando las aristas que presenta dicha resolución y la falta de información pormenorizada del plan para combatir la amenaza real que significan las tragamonedas al alcance de niños y adolescentes que están incluso en la vía pública, resulta que todo apunta a que estamos ante un negociado de millones de dólares para firmas privadas, que cuenta con respaldo político y hasta de las fuerzas del (des)orden y “seguridad”.

La resolución dio paso a un contrato directo (sin licitación) con iCrop, que establece el cobro del canon de un jornal diario al mes (G. 88.051), que debe ir a Conajzar por la “regularización” de cada máquina que se encuentre en los citados sitios, que no son exclusivos de juegos de azar. Sitios que, dicho sea de paso, tienen la prohibición de explotar esos aparatos, según la Ley N° 1.016/97 “Que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar”.

Resulta un festín para iCrop y sus “agencias”, que son firmas subcontratadas en todo el país con acuerdos de dudosa legalidad, varias de las cuales son propiedad de políticos, como ya se ha comprobado. Y es que en pleno año electoral, están recaudando mensualmente sumas que oscilan entre G. 300.000 y G. 450.000 por “legalizar” cada aparato. De esas cifras, solo los G. 88.051 por máquina queda para el Estado, todo lo demás se reparten estas “empresas”. Y peor. Teniendo en cuenta que el compromiso es recaudar dicho canon mensual por 50.000 tragamonedas de todo el país, los ingresos superarían los US$ 2,1 millones y de esa suma, solo 30% quedaría al Estado y todo lo demás a las firmas privadas. Negocio redondo.

Todo esto se está implementando campantemente, a pesar de que se tacha de ilegal la gestión y el cobro de canon por parte de Conajzar, ya que varias municipalidades denunciaron que se atropella su régimen tributario y su autonomía establecida en la ley Nº 620/79. La Comuna de Asunción incluso presentó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de Conajzar.

Y no es para menos. Ya que la atribución de regular los juegos de azar corresponde a las municipalidades, que deben velar por que este tipo de actividades se desarrolle en lugares adecuados y que no expongan a los niños y adolescentes a caer en la ludopatía. Mientras que con el “trabajo” de iCrop, lo único que se garantiza es el cobro del canon y con ello, la supuesta “legalización” de la actividad de por sí ilegal. Y aquella supuesta razón de ser de la resolución de evitar que los menores se expongan a esta enfermedad de adicción a los juegos, en realidad queda desplazada. Aquí lo que importa es cobrar y no precisamente la protección de los niños y niñas.

Parece que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, así como se muestra ausente ante muchos sectores vulnerables de la sociedad, también lo hace ante los menores de edad. Ya que si en verdad le importara a su Gobierno políticas de protección a los niños, niñas y adolescentes, jamás se hubiese dado el contrato Conajzar-iCrop, ni el negocio por encima de las personas.

