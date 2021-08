Otro sistema educativo

Esta escandalosa situación perjudica los derechos de la ciudadanía en general y, sobre todo, de los niños, adolescentes y jóvenes, privándoles de derechos democráticos fundamentales y revela desprecio de las leyes y la arbitrariedad de los gobernantes que en vez de acatar las leyes, como todo ciudadano, dirigen la educación a su arbitrio, como hacen los dictadores.

Lo agravante está en que atropellan la ley, quienes por dirigir la “educación” deben dar ejemplo de respeto y fidelidad a toda ley y además juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

En nuestro caso se agrava la situación por el silencio y permisividad corrupta de las instituciones del Estado obligadas a defender y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es evidente que en nuestro país todos los ciudadanos no somos iguales ante la ley; lamentablemente hay pruebas suficientes para preguntarnos si estamos en Estado social de derecho y en democracia republicana, porque los hechos demuestran que hay paraguayos en el poder que están al margen y por encima de la ley y gozan impunidad.

El desprecio o menosprecio a la ley dentro del sector de la educación pública se manifiesta también en que el sistema y los procesos educativos cuentan con un muy pequeño conjunto de leyes específicas de su ramo, que son deficientes e insuficientes.

Por lo visto el ministro y el Ministerio de Educación y Ciencias no consideran necesario ordenar todas las estructuras fundamentales y las instituciones principales con sus correspondientes leyes, que impulsen y respalden la calidad y continuidad de sus funciones.

Valga como ejemplo citar la sorprendente ausencia de una ley sobre la trascendental función de los Institutos de Formación Docente, la ley de Comunidades educativas, la de Educación Media, la de Educación Escolar Básica, la de currículos, la de Supervisión, la de Consejos Departamentales, etc.

Al no existir tales leyes, queda en manos del ministro, viceministros y directoras o directores generales de cada Gobierno, la orientación y decisiones de las respectivas instituciones y responsabilidades, con lo cual no se facilitan ni la continuidad ni las políticas de Estado importantísimas en los procesos de educación para el desarrollo humano.

El caso más grave de carencia de ley es el de la Educación Municipal. El artículo 75 de la Constitución Nacional dice textualmente: “La educación es responsabilidad de la sociedad y en particular recae en la familia, el municipio y el Estado”.

Desde la promulgación de la Constitución Nacional en 1992, ni los sucesivos ministros de Educación, responsables del gobierno y dirección de todo el sistema educativo, ni los sucesivos intendentes, ni los legisladores han tenido tiempo para hacer la Ley de educación municipal, que aterrice el mandato y responsabilidad de educar que tienen las 262 municipalidades del país.

El lector puede imaginar la inyección extraordinaria que supondría contar con aportes cualificados, complementarios a los del MEC, repartidos por toda la geografía del país.

Si el Poder Ejecutivo vulnera sustancialmente la Constitución Nacional y las leyes y no promueve la producción de las leyes necesarias; si el Poder Legislativo no sanciona leyes vitales para la educación; si el Poder Judicial cierra los ojos y permite los atropellos a la Constitución Nacional y las leyes, los ciudadanos nos preguntamos: ¿Le interesa al Estado la educación?

Con un sistema educativo arbitrario, que no se atiene a los mandatos que la Carta Magna y las leyes ordenan, la educación pública del Estado paraguayo no solo no educa, sino que escandaliza y corrompe.

La ciudadanía paraguaya tiene derecho a un sistema educativo fiel a la Constitución Nacional y las leyes, lo que equivale a decir que necesitamos que los responsables del sistema educativo cumplan íntegramente los mandatos de la Constitución y las leyes y así tendremos otro sistema educativo que será verdaderamente democrático.

jmonterotirado@gmail.com