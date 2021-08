Cuando el preso es dueño de la llave de su celda

Miles de litros de leche son vertidos sobre la ruta, echándose a perder; pollos que debían tener el peso y tamaño indicados para rentabilizar su faena y colocación en el mercado de consumo morirán y posiblemente sean incinerados en hornos o pasados por un molino para convertirse en comida –sí, comida, para sus pares- mientras que centenares de miles de ponedoras dejarán de producir huevos –los que usted y yo comemos todos los días-, por faltarles la ración diaria justa de maíz; millones de dólares se pierden a diario por las razones mencionadas precedentemente, sumados a fletes que no se van a llevar a cabo por la inseguridad y la escasez de combustible y toda la pérdida económica que esto conlleva: Se advierte al lector que no hablamos de algo que esté ocurriendo en Bélgica o Francia, donde los productores estilan derramar al costado de las rutas leche, vino y miles de toneladas de frutas, en demanda de mejores precios, no es así, esto está ocurriendo en nuestro pequeño, folclórico, pluripartidista, laico y mediterráneo Paraguay.