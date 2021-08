Una foto y la mención habitual al dictador

El colorado cartista Derlis Maidana, con la lógica del niño que denuncia a otros para justificar su falta, pidió que también se hable de otros dirigentes de la oposición denunciados o procesados por presuntos hechos delictivos

Probablemente, no se aprobará el planteo de retirar la foto, lo que reverdecerá aquella máxima política paraguaya de que hay que cuidar a los chanchos del chiquero propio.

González Daher ganó notoriedad internacional al ser declarado “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Pero, de los colorados y en particular del cartismo no cabe esperar que se asusten o siquiera molesten por los hechos de corrupción de este personaje quien, cuando salió de prisión, fue recibido triunfalmente por su líder, el expresidente Cartes, a quien evidentemente no le importa que lo involucren con él ni tampoco con presos por lavado de dinero como Darío Messer en Brasil.

El diputado Maidana se quejó de que la Justicia no mide con la misma vara a los opositores involucrados en hechos de corrupción, como si ellos no tuvieran nada que ver en lo mal que está la justicia. Para empezar, la fiscala general Sandra Quiñónez es una cuota del cartismo. Y cuando a la Cámara de Diputados le tocó hacer algo concreto, sacaron del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a una persona idónea como el fallecido diputado colorado Ramón Romero Roa para poner en su lugar al diputado Hernán Rivas, quien tiene un dudoso título de abogado y que exhibió públicamente sus graves dificultades para leer algo en castellano.

Maidana pidió que también la Justicia se ocupe de investigar las compras supuestamente amañadas de la administración de Miguel Prieto en Ciudad del Este. Pero “olvidó” que su sector político tiene como candidato a reemplazarlo a alguien vinculado al narcotráfico, también declarado significativamente corrupto por USA.

En medio de este panorama, el presidente Mario Abdo Benítez inauguró algunas rutas, hizo un balance elogioso de su gestión, al cumplir tres años de mandato y comparó su gestión con la del dictador Alfredo Stroessner, a quien sigue reverenciando porque, evidentemente, lo considera un personaje histórico a imitar.

Suponemos que Abdo no quiere, como hacía Stroessner, perseguir y apresar a los opositores tildándolos de comunistas, ni pretende exiliar hasta a sus propios correligionarios que lo critican, ni apalear a quienes se manifiestan, ni torturar a personas que lo enfrentan ni violar niñas impunemente. Suponemos que el objetivo de vida del presidente es solamente hacer algunos kilómetros más de ruta que el nefasto dictador.

El expresidente Nicanor Duarte Frutos dijo en estos días que las criticas de muchos ciudadanos y ciudadanas al Partido Colorado son una cuestión emocional y que la reacción es por envidia al éxito de su agrupación política.

Lo cierto es que mientras algunos de sus correligionarios defiendan y promuevan a notorios personajes corruptos o en tanto el presidente de la República siga citando constantemente como su ídolo a un dictador corrupto y asesino, es difícil que alguien pueda elogiar o considerar con respeto esta etapa actual de su centenario partido.

