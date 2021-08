Llegó la hora

Además de escasear vacunas, también faltan unos 400 cheques que se perdieron del expediente de uno de los más grandes usureros del Paraguay que se regocijaba llevando compatriotas ante la justicia para apretarlos y desvalijarlos. Gracias a la “fecunda” actividad de Ramón González Daher, afortunadamente parecen haber otros 3.600 cheques más para elegir y acompañar el proceso judicial.

Arrancaron los incendios y estamos en el infierno, igual de mal que el año pasado. Cualquiera diría que 365 días después hemos tenido tiempo para planear alguna que otra cosa… pero no. Los expertos del Ministerio del Ambiente no solamente no hacen nada sino que contrarían a Salud diciendo que el ambiente está solamente “un poquito fuera de rango” cuando está en el peor nivel de medición.

Si alguna cosa rara faltaba, tras un trabajo de inteligencia del Ministerio de Justicia y de la Policía Nacional, se descubrió que aparentemente un ex asaltante del Banco Nacional de Fomento de Villarrica planeaba… volver a asaltar el mismo Banco. Según un reportaje de diciembre del año pasado en un medio digital argentino, el señor Villalba Benegas estaba escribiendo su libro y hasta pensando en una película donde iba a contar cómo robó unos 4 millones de dólares el 21 de setiembre del 2012. Todo indica que le hicieron llegar los planos de cómo volver a hacerlo y dejó de lado la idea del libro y la película para concentrarse en la vida real.

A tono con las quemazones, cualquiera diría que escogí cortinas de humo de cigarrillos para no hablar de que mañana inicia en forma híbrida (presencial y virtual) el examen de GAFILAT, la organización que evaluará si hemos prevenido y combatido el dinero sucio. Como no tengo NADA BUENO que decir sobre el inexistente combate, me despido de la amable audiencia recordando que si volvemos a la “lista gris de las jurisdicciones riesgosas” para la comunidad financiera internacional, allí es cuando de verdad conoceremos lo que es un GRAN INCENDIO provocado, esencialmente, por dos pirómanos (Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez) y una tropa de Ministros de la Corte, Jueces, Fiscales, Senadores y Diputados. Hendyta hina.

