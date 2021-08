Como cualquier ciudadano común, Hijazi recorría las calles de esta capital departamental, donde realizaba actividades comerciales, financieras y sociales, sin ser incomodado. Hasta era considerado una personalidad por la Policía Nacional, que le otorgó un reconocimiento por su generoso “apoyo” para la construcción de un predio del Departamento Regional de Delitos Económicos.

En el marco de un proceso por lavado de dinero internacional y otros cargos, el gobierno de los Estados Unidos solicitó su extradición, por lo que una comitiva fiscal de Asunción se trasladó hasta el microcentro esteño y procedió días pasados a su aprehensión.

Hace 17 años, Hijazi ya había sido investigado por el Ministerio Público al ser acusado de lavado de dinero en esta triple frontera y que según las investigaciones de aquella época enviaba millones de dólares al exterior, a través de operaciones ilícitas. A pesar de todas las pruebas que había en su contra, fue absuelto por la justicia paraguaya.

Teniendo en cuenta la rosca corrupta que opera en esta región del país, no sorprende el blanqueo del sistema judicial a este y otros sonados casos que no llegaron a condena.

Desde entonces, Hijazi venía gozando de una protección sin límites y si no fuese por la intervención nortamericana hoy seguiría operando a sus anchas.

Ningún gobierno paraguayo demostró una intención real de combatir el lavado de dinero, la evasión de impuestos, los crímenes transnacionales y muchos otros que encuentran en esta zona del país una permisividad, con coimas de por medio.

En el ámbito de la ilegalidad, en Ciudad del Este se manejan millonarias sumas de dinero diariamente, pero sugestivamente las autoridades encargadas de investigar no ven, no escuchan ni sienten lo que pasa. Se necesitan fiscales, jueces y policías comprometidos con la patria, no con plata.

El caso Hijazi es solo el botón de la mafia, comparado con lo que realmente ocurre, con una estructura que opera desde altos poderes del Estado, que es donde debe comenzar el verdadero combate a estos ilícitos. Sin políticas reales, seguiremos viendo operativos bajo presión, para que luego todo continúe igual.

