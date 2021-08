Gobernador por accidente

Desde inicios del mes de junio, prácticamente no hubo un solo día en que nuestro medio no haya desnudado cada una de las irregularidades, con pruebas, sobre el despilfarro que gira en torno al fondo de emergencia por covid-19, US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones, al cambio de finales del 2020) que fue transferido por el Ejecutivo a la Gobernación de Central administrada por el cartista Hugo Javier González. El dinero era para generar fuentes de trabajo durante la pandemia fabricando obras de infraestructura en espacios públicos y hospitales.