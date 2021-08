Perder a propósito

Evidencia de que los capos colorados saben que hay repulsa popular contra ellos es su desesperación por contener la derrota electoral en ciernes el próximo 10 de octubre. El máximo capo oficialista Horacio Cartes, no permite que se destituya a un gobierno que causó hasta ahora cerca de 16.000 muertos por covid; garantiza cargos públicos a seccionaleros; otorga impunidad a Hugo Javier y demás como él; blanquea incluso a sus más duros críticos en su partido e instiga al tráfico de influencia a mandos colorados para usar el Estado de todos para beneficio particular.

Los capos del partido colorado alardean públicamente que por el poder se otorgarán impunidad por sus crímenes, mientras siguen regalando plata de los contribuyentes a sus cómplices. Exponen un repugnante espíritu de cuerpo contra el pueblo desesperados porque saben que hay repulsa general.

Y cuentan, como expliqué en este mismo espacio la pasada semana, con la complicidad de aliados disfrazados de “opositores” que recomiendan abiertamente, públicamente, no aprovechar esa repulsa y no criticar a Cartes ni a su cúpula. Eduardo Nakayama, Blas Llano, Dionisio Amarilla y hasta Norman Harrison y otros que dicen que no es acertado criticarlo, que no hay que enfocarse en el capo del oficialismo.

La nuestra es la única democracia del mundo donde los “opositores” recomiendan como “estrategia” no criticar al capo del oficialismo. Somos un ejemplo mundial, un caso único. La única democracia del mundo donde los opositores no aprovechan que el oficialismo sufre la mayor repulsa popular de su historia y no usan #ANRnuncaMAS

Pero estos “opositores” van más allá de no criticar a Cartes y su gavilla sino que, para justificar su negativa a visibilizar las sirvengüencerías del capo colorado, pretenden hacer creer que Cartes es amado por electores y que por eso no hay que criticarlo. “Olvidan” que toda elección en que Cartes fue criticado, Cartes perdió.

Perdió incluso en el partido Colorado, lo cual desmiente fácticamente otra mentira de estos “opositores” según la cual para tener votos colorados no hay que criticar a la gavilla que dirige a la ANR, como si los colorados de a pie no estuvieran tan hartos como todos.

Estos “opositores” están trabajando, pero para ayudar a Cartes a contener una eventual derrota electoral que sufriría la gavilla colorada si no tuvieran la complicidad de estos aliados encubiertos del oficialismo.

Le ayudan así como los 14 diputados “liberales” que apoyan a Harrison le ayudan a encubrir los flujos de dinero que recibe de la venta de cigarrillos que terminan saliendo de contrabando hacia Brasil.

Estos “opositores”, que no quieren ganar, vacían de contenido a nuestra democracia, pues la democracia funciona cuando las antinomias funcionan, si no hay dialéctica oficialismo-oposición no hay democracia, hay partido único, que es lo que tenemos cuando Cartes es favorecido por todos los “competidores”.

evp@abc.com.py