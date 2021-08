¡Qué caraduras!

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva, según la organización.

A sabiendas de que es un examen que hay que pasar aunque sea con copiatín, nuestras autoridades montaron un show en torno a los evaluadores. La Fiscalía fue hasta Ciudad del Este y detuvo a Kassem Hijazi, debido a un pedido de extradición de Estados Unidos en su contra para ser procesado por lavado de dinero y otros delitos. En nuestro país él ya fue investigado por evasión de impuestos y un montón de otros delitos salvo el de lavado de dinero. Y fue absuelto.

Este proceso contra Hijazi se inició en 2004, cuando el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, era fiscal adjunto en Ciudad del Este. Entonces hubo denuncias de que la Fiscalía actuaba de modo tal que el empresario pueda ser absuelto. Por aquella época Velázquez también jugaba fútbol en una cancha esteña con Walid Amine Sweid y sus amigos. Poco después los dos aparecían juntos, tomando sol, en un yate, en el Líbano. Lo que la Fiscalía no le dice a Gafilat es que hay una causa 68/2014, por lavado de US$ 1.200 millones y que tiene más de 400 tomos, que no avanza y es precisamente contra Amine Sweid y otros empresarios.

Tampoco se le dice a Gafilat que en campaña política, Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez se reunieron con un grupo de comerciantes en su mayoría investigados por evasión de impuestos. Según las fuentes, el encuentro fue organizado por Velázquez y Amine Sweid y, acorde los informantes, en la ocasión fueron dados aportes para las actividades proselitistas.

Con los evaluadores también se reunió el fiscal adjunto Humberto Rosetti, el que debía investigar la incautación de 40 millones de cajas de cigarrillos elaborados por Tabesa (de Horacio Cartes) en un puerto clandestino. La causa, de febrero de 2020, no avanza. También está denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito.

En tanto, el senador colorado Javier Zacarías Irún, quien gracias a sus tentáculos en la Justicia viene frenando investigaciones por enriquecimiento ilícito y otros delitos, felicita la lucha contra el lavado de dinero y los crímenes transnacionales.

Estos son apenas ejemplos de cómo toman del pelo a los evaluadores y de paso se burlan de nosotros. Ciertamente hay que ser caraduras. Por no decir que se ha perdido la vergüenza.

