Lo que no se hace

Los ciudadanos tienen derecho a saber qué es concretamente lo que no se hace en la educación pública del Estado a pesar de que está mandado en la Constitución Nacional en la Ley General de Educación y en la Ley Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias. Tienen derecho a saberlo por dos motivos fundamentales: Porque el desacato a la Constitución y las leyes es delito, que no se puede permitir a nadie y menos a los gobernantes, y segundo, porque lo que no se hace y debe hacerse en educación está privando a niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la educación institucional y de calidad a la que tienen derecho.