Ni tan vagos ni tan perdidos

Van riendo, haciendo bromas, cantando, saludando a algún pariente o amigo que pasa por allí y que les da su aliento: Este domingo por la mañana, antes de quedarse durmiendo cómodamente en sus casas o practicar algún deporte, prefirieron participar de una minga ambiental colaborando en la limpieza de una calle importante de su ciudad, para dar ejemplo y convertirse a través de él en agentes de cambio o “influencers” de muchos otros jóvenes. Tienen entre 15 y 18 años y toda la vida por delante, y al preguntarles por qué están hoy aquí responden, desde sus hermosos rostros rozagantes y sudorosos “Estamos salvando a nuestro Planeta”. Así de sencillos son, así de complejos, también así de idealistas: Son jóvenes, son nuestros jóvenes.

Con una población menor a 7,2 millones de habitantes, de los cuales solamente el 6,9% tiene más de 65 años de edad y ya no se considera “en productividad”, las chances competitivas de nuestro país son más que auspiciosas. Y se pone aún mejor: 1.931.000 personas –en un porcentaje ligeramente superior las mujeres sobre los hombres- tiene entre 15 y 29 años (juventud plena), correspondiente al 27% de la población total. Y el 56% de los paraguayos tiene menos de 30 años de edad. El desafío que representan estas cifras en términos de acceso a educación, salud y oportunidades laborales reales es demasiado importante como para no estar en la agenda del Gobierno etiquetada de prioridad absoluta.

Tras el paso de la “marea azul”, que es la forma en que se denominaron ellos mismos e incluye a los más de 20 jóvenes de diversas instituciones educativas de la ciudad, y unos 15 adultos más que los acompañamos desde organizaciones sociales, Municipalidad de Areguá y empresas privadas, todo va quedando impecable. Y no es que haya estado muy sucio, por el contrario, se nota el trabajo de los funcionarios de Aseo Urbano de la comuna como así también la conciencia de la población y visitantes (más en esta época del año donde a la alfarería, arte y otros atractivos se le suma la frutilla en todas las formas) que invaden esta hermosa y antigua ciudad sobre el lago Ypacaraí, capital del Departamento Central y declarada Ciudad Creativa por la Unesco; pero en lo que hace al cuidado del medio ambiente y la separación y disposición final de desechos falta mucho por hacer.

“¿Qué les pasa a nuestros jóvenes? No respetan a sus mayores, desobedecen a sus padres y no se ponen de pie cuando éstos ingresan al cuarto, fanfarronean, ignoran las leyes, tiranizan a sus maestros y su moralidad decae”, son citas que se atribuyen a Sócrates o Platón, bien pudieran ser de cualquiera de los dos o de ambos. La autoría no es lo más más importante sino el contenido de las mismas. Ciertamente estos filósofos tuvieron discípulos y seguidores jóvenes, y debieron haber entendido mejor –al igual que nosotros- que el futuro descansa en ellos. Y sin ir más lejos, al buenazo de Sócrates lo invitaron a tomar cicuta en razón de su condena por “corromper a los jóvenes con ideas distintas”. A qué se referían los helenos con lo de ideas distintas puede dar lugar a un largo debate, pero sin duda alguna el público que encontró para sus ideas nuevas fueron mayoritariamente jóvenes, y esto fue tan válido hace 2.400 años como lo sigue siendo hoy.

Los chicos y chicas son voluntarios de 4 instituciones educativas de Areguá, y son geniales. Hablando con ellos, se percibe mucho interés por la cultura en general (varios ejecutan instrumentos musicales y cantan muy bien), también les gustan los idiomas y quieren viajar. Son distintos, son los miembros de su entorno familiar a los que más llama la atención lo que está mal y lo quieren cambiar; también son preguntones, no dudaron para hacer una encuesta entre los vecinos sobre la forma en que trataban la basura y sus envases, y muchos recibieron reprimendas, pero no se amilanaron por eso. Entre ellos hay uno o varios que serán líderes positivos el día de mañana, porque si bien por su propia edad tienen muchas dudas, saben también diferenciar perfectamente lo correcto de lo que no lo es y se esfuerzan en todo lo que hacen utilizando los medios que disponen.

Los jóvenes representan el cambio, el progreso y el futuro. Inconformistas, objetan todo y no aceptan nada. Enfrentan los desafíos y les gusta crear espacios para el desarrollo pleno. Creen en convertir problemas en oportunidades, en soluciones, ser los motores impulsores de la sociedad. También para ellos es importante la moda, la amistad y el amor, el aspecto físico, la música y la pertenencia a un grupo social, la tecnología y las relaciones interpersonales… la incorporación a sus vidas de la tecnología les vino de cuna, y crean relaciones con jóvenes de otros países y culturas, con los que intercambian ideas y las complementan.

Al cabo de unas tres horas de faena, el grupo se reúne en la BioEscuela Popular El Cántaro, para refrescarse y juntar ideas, experiencias y comentarios que constituyen la “cosecha” que dejó la jornada, además de depositar en un sector del predio aquellos desechos que serán reutilizados para fabricar baldes, adornos y hasta muñecos. Las ropas están llenas de polvo, pero las mentes llenas de ideas, y la expresión que más se escucha es “no puede ser tan inconsciente la gente, nos agradecían por el trabajo, pero no eran capaces de recoger la basura a sus pies”. En estos jóvenes está sembrada la semilla del respeto al medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales, así como el tratamiento adecuado de los recursos. Van a dedicar su tiempo y esfuerzo en ser agentes de cambio en sus casas, sus barrios y su ciudad, y lo harán por convicción. No podría estar más en desacuerdo con Sócrates: Los jóvenes están muy bien encaminados, y tengamos en cuenta el detalle que los buenos son siempre más silenciosos que los demás.