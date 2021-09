Consejos para tomarse “la” foto con HC

Teniendo en cuenta la importancia que adquirió para los candidatos colorados tener esa foto, que al instante es compartida en Twitter por el community mánager y presidente ocasional de la ANR, Pedro Alliana, es importante para los interesados tener en cuenta algunas recomendaciones, que son producto de la experiencia de personajes ilustres y prestigiosos que ya han pasado por ese augusto lugar.

Primero, se debe ser colorado o neocolorado o, en última instancia, presunto colorado.

Es conveniente ser candidato a algún cargo municipal, que puede ser a intendente o concejal, aunque no es un requisito imprescindible. También se puede ir en calidad de simple chupamedias.

Aunque no se exigirá carné de afiliación a Honor Colorado, en su actitud y en sus gestos usted debe dejar en claro que tiene absoluta fidelidad al líder y presidente real de la ANR.

Es conveniente llevar el dedo índice bien aseado para elevarlo al momento de tomarse la foto. Por las dudas, ir munido de un pañuelito por si justo en los momentos previos se le ocurre hurgarse la nariz. Quedaría mal que quede inmortalizado su dedo impregnado de una sustancia gelatinosa.

Además de la instantánea y amena conversación, los agraciados podrán acceder a degustar alguna bebida espirituosa. Al menos eso parece, a juzgar por los ojos entrecerrados y los carrillos inflados que el líder exhibe en las fotos.

Si hay ocasión de intercambiar algunas palabras, será de buen tono ensayar alguna alabanza, que deberá ser dirigida al líder. No pierda el tiempo con personajes de importancia secundaria, como el mencionado presidente de la ANR.

Podría, por ejemplo, destacar el gran acierto del único líder en volver a candidatar para el 2023 al ya derrotado Santi Peña, experto botánico, particularmente en materia de árboles frutales.

Si no se le ocurren elogios relacionados con la política partidaria, puede ir al campo del deporte y destacar, por ejemplo, el gran acierto en intentar contratar al ídolo futbolístico de un club adversario, que ya no tendrá mucho recorrido como futbolista, pero que podría haber servido para mostrar que el patrón tiene el dinero para comprar lo que quiera y, ¿por qué no? hasta comenzar a pergeñar algún proyecto político con el deportista, en caso de que este tenga la ingenuidad de prestarse.

Una vez conseguida la imagen, viralizada en el tuit, usted ya podrá ufanarse en su comunidad de contar con el favor del jefe. En caso que esté siendo procesado por algún fato o robo escandaloso al Estado, podrá inclusive imprimir la foto e incluirla en la carpeta de su expediente para que juez y fiscal sepan bien con quién está tratando.

Si dentro de unos meses advierte que las cosas no van a bien, que no hay apoyo popular ni triunfo electoral, no se preocupe. Podrá decir, como dijo en su momento Calé, que usted “luego” se dio cuenta de que Cartes bebe demasiado o, como dijeron Zacarías Irún y Lilian Samaniego, que el líder de Honor Colorado debe aclarar sus vínculos con el contrabando y el narcotráfico.

Despreocúpese. En este país nadie recuerda fotos y hechos pasados y nadie pierde ni gana reputación. Ya aparecerá otro “único líder” para succionar sus calcetines y fotografiarse con él.

