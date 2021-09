La hora de la responsabilidad

En octubre del 2020 se llevó a cabo “El foro de la democracia en Atenas”. Hubo un grupo de notables pensadores, académicos y periodistas que participaron de diversas charlas. Una de las más importantes fue la conversación que se dio entre el escritor, historiador y filósofo Yuval Noah Harari y el presidente de Microsoft Brad Smith donde abordaron el fenómeno de las “fake news” y las consecuencias de la “postverdad”.

En dicho encuentro y con un altísimo nivel de debate se noto un ligero reclamo sobre la calidad del contenido de las noticias que las plataformas virtuales esparcen por el mundo y el direccionamiento que gracias a la Inteligencia Artificial, hace que dos personas navegando por los buscadores de internet encuentren sitios acorde a sus intereses aún cuando estén procurando el significado de palabras idénticas, accediendo a páginas seleccionadas por estos motores de búsqueda que son codificados por algoritmos que tienen un “registro” de nuestros gustos conforme a nuestros historiales de búsqueda.

La respuesta de Brad Smith fue tan brillante como esclarecedora. El mismo recordaba que en su país — EEUU — la historia política muestra cómo los medios de comunicación y la relación de los mismos con los emisores de los mensajes han sido siempre determinantes en catapultar o no a determinadas figura. Así en la década de 1860, recordaba, la habilidad de Abraham Lincoln en transmitir sus mensajes de igualdad entre blancos y afroamericanos colaboró con su popularidad para convertirlo en un líder político indiscutible de la época. En la decada del 30, la poderosa radio encontró a otro gran operador: Franklin Delano Roosevelt quien con su poderosa voz y su capacidad de oratoria, logró recuperar a su pais de la Gran Depresión y llevarlo a una Guerra Mundial que no era aceptada por gran parte de la población. En la era de la televisión aparecieron dos “actores” extraordinarios: el primero John F. Kennedy que su carisma su actuación ante cámaras y sus inspiradores discursos lo catapultaron a la presidencia y en la década del ‘80 hicieron lo propio y ahora con un actor de verdad: Ronald Reagan. Líderes que se encontraban en las antípodas del pensamiento político pero con un liderazgo explotado de manera muy eficiente por el medio de mayor difusión de aquella época, la televisión.

En nuestra era de las plataformas virtuales (podemos elegir cualquier red) estas encontraron a un agresivo comunicador: Donald Trump. Sus mensajes plagados de inconsistencias y medias verdades encontraron en millones de seguidores una voz que los representaba y lo convirtió en presidente del país más poderoso del mundo.

A todas las preguntas sobre la calidad ética de los operadores de las redes, con las cuales coincidió el Sr. Smith, agregó algo no menos importante: la preparación, criterio y responsabilidad de quienes reciben la información. Que son requisitos insoslayables cuando decidimos operar en estas plataformas.

Me vino a la cabeza el caso del felino Bella que conmovió a las redes sociales en el Paraguay y que incluso ya fue anunciado como motivación de una ley por más de un legislador con más de 70.000 tweets en un solo día, para que 48 horas después devele el propio emisor de la noticia — su dueño — que el envenenamiento no había sido la causa de la muerte sino la agresión de otros animales. Tremenda sorpresa para todos los bienintencionados que habían expresado su indignación por el trato cruel al animal.

Lejos de intentar poner un censor a este tipo de noticias, creo que los ciudadanos debemos desarrollar una capacidad crítica mucho más aguda al recibir las informaciones: ¿quién emite la noticia? ¿es verosímil? ¿cual es mi contribución a colaborar con su difusión? Son preguntas mínimas antes de “clickear” el fatídico botón de “enviar” y que una media verdad se convierta en una noticia de alcance nacional. En términos mucho más crudos: colaboramos con la mentira si no lo hacemos de esta manera.

En la era en la que todos somos más que menos “comunicadores”, tal hecho nos debe mover a comportarnos con una ética diferente. Preguntarnos ¿cuál es el valor de lo que comparto? debería ser un axioma que nos mueva en tal situación.

Construir un mundo mejor no se trata solo de exigir a los demás comportamientos que yo no estoy dispuesto a respetar, sino responsabilizarme de mis actos y asumir las consecuencias. En un mundo mejor no habrán ciudadanos más libres, sino ciudadanos más responsables.