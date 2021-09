¿A quién culpar?

Que Berizzo debe dejar el cargo –y no es que lo queremos dejar sin trabajo– es lo que creemos entender que el proceso por más de dos años y medio no tuvo ningún progreso después de dos Copa América y una serie de 27 partidos con números en rojo.

Clasificar a una Copa del Mundo exige ganar todos los partidos de local y el equipo de Berizzo ya perdió nueve en casa. De los ocho juegos en las Eliminatorias solo ganó uno, a Venezuela, el rival del jueves y que una vez más representa una prueba de fuego en el futuro del entrenador. Y el futuro de la selección va a seguir dependiendo de la obligación de ganar el siguiente juego y después siempre con el “jaque”.

Con ocho puntos en la clasificación seguimos ahí expectantes a la zona de clasificación porque tampoco suman como debe ser otros competidores. Después de Venezuela, que en caso de ganar ayudaría al técnico seguir, vendrán Argentina, de local, que nos gane acá no es un mito, pero luego se debe vencer a Chile en Santiago y a Bolivia en la altura de La Paz. Apuestas muy complicadas.

Como viene jugando el equipo y principalmente el capricho de Berizzo en no cambiar de esquema y no haber mostrado la capacidad de cambiar en el momento adecuado y con las fichas correspondientes nos lleva a mirar cada vez más lejos la posibilidad de ir a Qatar.

Desde anteanoche está instalada la idea de romper el vínculo y a pesar del largo debate de ayer, en la APF no se molestaron en desmentir ese plan. Entonces que nos permitan ratificar que el cambio es un tema conversado, pero que no se sabe cómo afrontarlo con lo que se demuestra la falta de jerarquía de los dirigentes. Nos lleva a pensar que los que están cerca de la selección no están capacitados a sostener un proceso adecuado.

Que si es el tiempo oportuno para el cambio, es una cuestión que la dirigencia debe analizarla antes de que sea otra vez muy tarde. La plana mayor de la dirigencia de APF estuvo ayer por Ypané, con el titular Robert Harrison al frente.

Fueron a llevar el apoyo o en realidad conversar con Berizzo en la posibilidad de un pacto de caballero, que si no se gana a Venezuela, se despida y punto.

Así estamos y dejamos esta interrogante: ¿Cuál es en realidad el papel de Justo Villar? ¿Sigue o no?