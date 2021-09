La grieta que se ensancha

En noviembre de 1966 salió a la luz una de las canciones más influyentes de la década, For What It’s Worth, de Buffalo Springfield. La letra fue una de las piezas esenciales que forjaron el carácter de la cultura hippie, del flower-power y de los detractores de la reciente entrada de los Estados Unidos en Vietnam. “Algo está pasando aquí. No está claro lo que es. Hay allá un hombre con una pistola, diciéndome que tenga cuidado”. Esta es la traducción de las cuatro primeras líneas de esta tonada y que, a mi parecer, son la definición perfecta para los tiempos revueltos. Como en los que estamos sumergidos a día de hoy.