Empleo en América Latina: una recuperación insuficiente y desigual

La reactivación económica de América Latina no está reflejándose suficientemente en los mercados de trabajo, ya que no genera ni la cantidad ni la calidad de los empleos que se requieren para hacer frente a las secuelas de la crisis socioeconómica causada por la pandemia COVID-19. El panorama laboral no es alentador y plantea un desafío de grandes magnitudes.