“¡Que me chupen todos!”

Alrededor de unos G. 100.000.000 anuales embolsa María Laura, producto de nuestros impuestos. Y pese a la grosera cifra, sus jefes del Congreso dicen que ellos no pueden ser niñeros de 1.500 empleados, ergo, el dinero se reparte graciosamente entre quienes planillean felizmente mientras otros trabajan realmente. Este dinero que nos roban, es la plata que desesperadamente falta.

Comparando con el presupuesto general de gastos de la nación para el año que viene, si María Laura fuera el Estado paraguayo, por cada 100.000 guaraníes que ella reciba solamente podría usar G. 11.000 para invertir en su desarrollo como ser humano (pagarse un postgrado, comprarse un lote, contratar un seguro médico VIP, viajar, adquirir un buen auto, etc). El resto del dinero no podría tocar para absolutamente nada que no sea pagar gastos fijos, inmutables, inamovibles, duros como la cara de piedra y cemento de estos ladrones de la cosa pública.

Este grave abismo entre los pagos que deberemos hacer y las inversiones que soñamos fue confirmado por el propio Ministro de Hacienda Oscar Llamosas. Para el año que viene, por cada 100.000 guaraníes que desembolse el Estado paraguayo, solo unos raquíticos 11.000 guaraníes serán para inversiones. Paraguay está clasificado como país “en vías de desarrollo” pero tendrá una miserable suma para financiar lo que más necesita: ¡desarrollo! No podremos ni soñar con más rutas, puentes, hospitales, becas, escuelas, aviones para apagar incendios o agua potable para más compatriotas.

Cada centavo robado por estos parásitos es un crimen aunque la Fiscalía y el Poder Judicial nunca castiguen, aunque se abracen, se besen y se revuelquen. Es un crimen que da arcadas cuando el hijo de OGD nos vocifera que le chupemos su adminículo mientras sus poderosos correligionarios lo abrazan pidiéndonos que lo votemos. Ojalá que próximamente, en el día de las elecciones municipales, el glorioso azul y oro luqueño chupe una sola cosa: un buen trago de alguna bebida espirituosa para festejar su voto por la decencia. ¡Salud!

