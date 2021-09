Dos décadas del terror

Creo que quienes vivimos aquel día con un nivel de conciencia ya desarrollado no olvidaremos nunca el martes 11 de setiembre de 2001. Algunos, recordamos con exactitud dónde estábamos quienes nos rodeaban en aquel día. Nuestras agendas diarias, la mayoría de ellas difusas para cualquier jornada de nuestro pasado, quedó en nuestra memoria en forma de caras, lugares y aromas que nos traen a la mente la cara del terror y la peor muestra del daño que el fanatismo puede hacer en sociedades abiertas como las de Occidente.

Inició aquel día la era de la “vigilancia permanente”. Viajar en aviones durante unos 5 años después del atentado era un verdadero suplicio por las medidas de seguridad implantadas por la industria aeronáutica para evitar lo impensable: que un grupo de seres humanos dotados de inteligencia, libertad y sentimientos decida acabar con la vida de personas inocentes dentro del vuelo y cercanas a sus objetivos que han sido desde aquella vez, blancos civiles que nada tienen que ver con un conflicto que surge de una interpretación antojadiza del libro sagrado de los musulmanes que nos ubica a prácticamente todos los habitantes de la civilización occidental como “infieles” que merecemos la muerte por no seguir los preceptos interpretados por los grupos más radicalizados en ideas vinculadas a la religión, las formas de vida, el derecho a vivir o morir y a castigos que son inaceptables en nuestra cultura judeocristiana.

La vigilancia permanente ha supuesto — con escasa o insuficiente oposición de los representantes de los gobiernos — una forma de vida a la cual nos hemos adecuado como varios años después nos acostumbramos a llevar barbijos o aceptar confinamientos resueltos por medidas administrativas de dudosa constitucionalidad ante otra amenaza invisible como lo es la pandemia.

La libertad, entendida esta como el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley y el derecho a escoger sin ningún tipo de restricción, las actividades de nuestra preferencia.

En Estados Unidos, aquel 11 de setiembre significó una curva ascendente en la venta de armas de fuego para defensa personal. La sociedad americana irreflexivamente compró de una manera desesperada armas de diversos calibres cuando que la amenaza no era un enfrentamiento personal sino venía montada en aviones de más de 100 pasajeros a 800 km/h de velocidad.

Ese terrorismos ha venido para quedarse. Los ataques más recientes en Europa a la revista Charlie Hebdo, a los buses en Inglaterra, a los trenes en la Estación de Atocha de Madrid nos demuestran que hay un grupo — según los especialistas — creciente en Oriente musulmán que recluta con éxito a jóvenes que incluso nacieron en Occidente pero que de una u otra manera escogen la peor forma de expresar su desacuerdo con las instituciones vigentes: la violencia letal.

Es que tanto hemos cuidado el derecho a la vida y a la calidad de vida, que la sola idea de perderla nos hace tomar decisiones que aún no sabemos cuál será su alcance.

Hace pocas semanas, el gobierno de Dinamarca ha resuelto limitar la inmigración de familias musulmanas en una decisión que ha puesto en jaque el internacionalismo de los países nórdicos así como a las instituciones de seguridad del país menos corrupto del mundo.

Las acciones de las naciones europeas hoy se encuentra focalizada en la construcción de sociedades abiertas en los países desde donde se nutren de “yihadistas” estos grupos terroristas, pero lo cierto es que no hay un consenso sobre qué debemos hacer desde los organismos multilaterales para enfrentar con mayor éxito a la amenaza terrorista.

¿Hay una sola forma de vida occidental que puede traspolarse y ser exitosa en dichas naciones? (Yemen, Arabia Saudita, el sonado caso de Afganistán, Pakistán, entre otros) ¿Tiene un límite el multiculturalismo al que ha apostado el Occidente “iluminado” en los últimos dos siglos? ¿Qué políticas de seguridad son compatibles con una amenaza que surge del íntimo convencimiento de individuos que están dispuestos a acabar con su vida al tiempo de la vida de otros más aunque estos ni sepan cuáles son las demandas?

Esta columna no es de conclusiones sino de reflexión. “Veinte años no es nada” — dice el tango — para llegar a alguna conclusión válida. Pero al menos descartemos aquellas acciones que nos muestran a las claras que la violencia aplicada de la misma manera hacia ese Oriente “terrorista” no es suficiente ni adecuada para construir un planeta menos inseguro.