No voy en tren, voy en bicicleta

Esta zona se llama Las Lomas y forma parte de lo que en algún momento se denominó Barrio Cañisá, en honor justamente a los antepasados de los dueños de casa, una familia de inmigrantes españoles con ese apellido, que se afincó en nuestro país e inauguró en este lugar primeramente un almacén en 1.904, al que sumaron un bar en 1.920 y en 1.925 el primer cine, que funcionó hasta la década de los ´70, al igual que otros tantos cines de barrio, terminando por ceder finalmente ante la aparición de la televisión como así también salones de cine más modernos y dotados de lujo y muchas comodidades.

Mientras tanto, el padre llega junto a sus hijos y comparte con ellos unos tragos de agua antes de continuar el recorrido, que se prolongará por las vías en desuso del tren hasta salir por un callejón estrecho en la Avenida Primer Presidente, sin saber que está dejando atrás este sitio en el que a su vez su padre se inauguró en la magia del cine con unos amigos, siendo un muchachón hace ya muchos años. Tampoco sabe posiblemente que en ese lugar tenía su estación el primer ferrocarril de Sudamérica, y que al mismo se dieron cita en algún momento José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero, que debieron encontrar inspiración en sus anchos muros, contexto verde circundante y, por qué no, los vapores de la excelente caña paraguaya que se servía en el lugar, en tiempos en que la cerveza aún no era apetecida ya que, a falta de medios adecuados para enfriarla, se servía fresca a natural, por lo que se entiende que no contara con el aprecio general que ostenta hoy.

Pasando por este sitio enclavado en el corazón del barrio de Trinidad, entre las avenidas Sacramento y Primer Presidente, en el que el tiempo parece haberse detenido y uno puede observar las viviendas sencillas construidas en la zona de protección de la vía férrea, rodando las ruedas de las bicicletas bajo frescos árboles, para volver a la realidad del creciente urbanismo al chocar contra el viaducto al salir a la avenida. Y este choque de realidades constituye uno de los puntos que se pretende dar a conocer al público en general con este paseo ciclístico: La preservación de espacios históricos como lo son las vías del tren en todo su recorrido, en concordancia y transversalidad con actividades de esparcimiento, recreo y cuidado de la salud como lo es la práctica del ejercicio en bicicleta.

La marea de ciclistas sigue su curso por avenidas, con la seguridad de contar con policías de la PMT custodiando al gigantesco pelotón. En las bocacalles, los automovilistas los miran sonrientes al pasar y saludan, reflejándose en el rostro de muchos de ellos un gesto en el que uno podría arriesgarse a creer leer “¡cómo me gustaría estar en tu lugar y formar parte de eso!”, mientras que niños gritan desde los balcones y agitan los brazos, siendo correspondidos por los sudorosos pedaleros.

Cada vez más personas optan por usar una bicicleta, sea para ir al trabajo, sea para practicar un deporte muy sano (la posibilidad de lesionarse andando es bicicleta es casi nula, cuando uno no puede más, se detiene, no hay forma de desgarrarse o sufrir un tirón) e ideal para hacer cardio. Claro, están las caídas y algún eventual perro que sale al paso con el riesgo de morder o provocar un aparatoso aterrizaje, pero ningún deporte está 100% exento de peligro. Montar en bici está lleno de ventajas: Oxigena el cerebro y combate el estrés, tonifica y fortalece la espalda y el corazón, hace más resistente al sistema inmunológico, protege/fortalece y hace más sanas a las articulaciones, ayuda a combatir la celulitis y por añadidura aporta beneficios sociales, económicos y medio-ambientales, lo que se dice, una relación cien por ciento de ganar-ganar. La gente que anda en bici es buena gente, respetuosa de las reglas de tránsito, solidaria con los compañeros que sufrieron algún percance y en general personas con buenos hábitos.

La movilidad en bicicletas y biciclos con asistencia eléctrica son opciones totalmente válidas en una ciudad como Asunción, inundada de autos y con problemas cada vez más acuciantes para estacionar. En el mercado, existen ofertas que van desde menos de 2 millones hasta un par de miles de dólares, aunque el principio motriz es similar en todos. No discrimina, bajo el sol y con la frente sudada, somos todos iguales. Crea vínculos entre las personas y es una opción barata y sana para trasladarse. Tonifica los músculos y las relaciones interpersonales, además de brindarnos la brillante oportunidad de disfrutar y admirar de mucho más cerca tantas atracciones que tiene la ciudad. Sáquese las dudas y pruebe hacer un paseo en bicicleta con sus hijos, su novia o amigos, además de disfrutar de una experiencia increíble creará recuerdos y afianzará relaciones. Y dicho todo esto ¡a pedalear!