Perdidos en la superficie

Un Estado que invierte en una institución dedicada a la promoción y protección de los pueblos originarios no debería porqué tenerlos a sus beneficiarios durmiendo en la calle con sus familias.

Un Estado que invierte en una policía preparada, no debería enviar a sus efectivos a exponerlos a la violencia deliberada de manifestantes usándolos como carne de cañón para el espectáculo.

Un Estado que tiene honorables miembros, no puede permitirse que los mismos sean los agitadores de quienes en las calles están deambulando por su futuro.

Un Estado que tiene - hace más de 80 años - una institución cara que desarrolla una política de reforma agraria, debería aceptar en algún punto, o que esta fue un fracaso o que definitivamente se encuentra desfasada.

Un Estado que tiene al ministerio de educación como su cartera más grande, no debería estar enfrentando una huelga de maestros (casualmente a 10 días de las elecciones municipales).

Todo esto ocurre porque en realidad el problema de fondo ni son las ocupaciones, ni son los policías, ni son las leyes “para” o “en contra de…”, ni son los recursos para la educación (aumentados estos de manera continua hace 20 años).

El problema que no queremos enfrentar está abajo de esta superficie de supuesto enfrentamiento en el que uno tiene que elegir quién es el bueno o el malo, el fuerte o el débil, el explotador o el explotado.

Ese problema es la corrupción de los agentes. Su sociedad con los negociados públicos. La falsedad en la presentación legítima de sus intereses. Los salarios policiales rapiñados por algunos jefes de turno. La Educación Pública como rehén de la política prebendaria.

No sabría decir si hay una solución solamente. Hay más de una. Pero créanme cuando les digo que si se que hay una forma de que esto siga empeorando: que los partidos políticos no comprendan que el ejercicio de la política para repartir prebendas a sus bases es el camino directo para que sectores antidemocráticos bajo la fachada de necesidades ajenas se hagan con el poder político.

Venezuela sin petróleo. Argentina sin carne ni leche. Son apenas unas muestras de lo que pasa cuando los partidos no sanean su comportamiento interno. No tengo idea de cómo empezar. Pero conozco el final si hoy no tomamos en serio estas advertencias.

Hay que bucear hacia la profundidad del problema y dejar de hacer espectáculos que solo dan tapas de medios y no solucionan absolutamente nada las estructuras reales de los problemas existentes.