Sobre el apego a la silla y otros malos hábitos

Y en ese contexto, a pesar de la posición incómoda en la tabla de clasificación, los paraguayos manteníamos una suerte de fe tenaz en el onceno nacional antes del partido contra Bolivia. Mientras algunos periodistas deportivos –vaya uno a saber con qué criterio- mencionaban las posibilidades matemáticas de llegar a pisar suelo qatarí, dependiendo en gran medida de los resultados de otros partidos, los infaltables agoreros vaticinaban una derrota más que se sumaría a los pobrísimos resultados obtenidos en los últimos 2 años. Y absolutamente en línea con la forma en que se toman muchas decisiones en nuestro país, tuvo que ocurrir una catástrofe (en términos deportivos) como lo fue la goleada contra Bolivia para que el técnico, de quien hace mucho tiempo se pedía renuncie o sea despedido, se alejara por fin del grupo, dejando vacante un puesto no muy atractivo en este momento, donde este señor realmente no pudo dar en la tecla correcta durante el tiempo que le cupo estar a cargo.

Panoramas sombríos y resultados previsibles no llevaron a los responsables a tomar las medidas oportunas con recomendada y saludable antelación, y terminamos pagando el pato millones de ciudadanos a quienes estas efímeras alegrías nos ayudan a aliviar los pesares que conlleva el día a día. Cosa similar ocurrió en las elecciones pasadas, resultados que se podían avizorar en el horizonte político fueron menospreciados y, por culpa de unos pocos que no supieron –o quisieron- dar un paso al costado, terminó imponiéndose la estructura más disciplinada, que no es necesariamente la mejor.

El atornillamiento/sujección con pegamento/atadura con sogas gruesas y nudos marineros a la silla/cargo/bancada/puesto/posición y/o lugar de poder o status en cuestión es un vicio de larga data en nuestro país, así que probablemente su análisis sea mucho más complejo de lo que se pueda comentar en este humilde artículo.

¿Miedo al cambio, respeto a las instituciones constituidas, intereses particulares, apatía? o quizás la suma de varios de estos aspectos –con el aderezo de otros no señalados- lo cierto es que, desde la Dictadura del Doctor Francia (que gobernó con mano férrea hasta el día que colgó los guantes), pasando luego por un par de ciudadanos que se pulsearon un par de meses para finalmente asumir a fuerza de argumentos la presidencia tipo in aeternum Carlos Antonio, designándose ya durante su convalecencia a mediados de 1.862 a Francisco Solano como Presidente provisorio y (¡oh sorpresa!) confirmado en el cargo a la muerte del padre, terminando su mandato nuestro malogrado Mariscal recién cuando la cobarde lanza del Chico Diablo le atravesaba el pecho; todos estos hechos tienen sin duda un patrón común: la convicción del mandamás de turno de que “de aquí no me mueve nadie”.

A la miseria de la pos-guerra grande siguió un periodo largo donde se fueron sucediendo nada más y nada menos que 53 Presidentes de la República, en algunas ocasiones en una suerte de colegiatura o Presidencia compartida. Uno de ellos, Facundo Machaín, debe detentar el título del Presidente más efímero del mundo, porque duró exactamente un día en el cargo, no llegando a asumir siquiera.

De esta forma, en 84 años tuvimos 53 Presidentes, de los cuales uno que otro fue asesinado, siendo sin embargo la gran mayoría depuesta a golpe de botas militares, principalmente. Y tuvo que pasar esa cantidad de años para que (¿cuándo no?), un sureño y revoltoso militar se cansara de tanto alboroto y parase la pelota para organizar la casa, tarea que realizó con cierto orden y –analizándola en consideración a esos tiempos- hay que admitir que consiguió su objetivo con algunas luces dignas de elogio, y también con varios –e imperdonables- desaciertos.

Por último, como el tío que cautivó a todos en la fiesta bailando con gracia, pero terminó ebrio y humillado, este señor no supo en qué momento dejar de libar las mieles del poder y retirarse a tiempo, y hubo necesidad –una vez más- de que un allegado suyo le mostrara la puerta de salida, convenientemente señalizada con pintura, del mismo tipo que se usan para pintar los tanques de guerra.

A partir del ´89, obviando el corto periodo que precisó Rodríguez para acomodarse y llamar a elecciones que ganó correctamente, se sucedieron 9 Presidentes, no habiendo podido culminar su periodo 2 de ellos por desórdenes que les armaron y no pudieron o quisieron resolver por otra vía que una negociada retirada. Podríamos en este punto acotar que como que se andan respetando más los periodos presidenciales en Paraguay, pero siempre con una espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza del titular del Ejecutivo.

Y mientras resolvimos esta parte del problema, subsiste el apego al cargo en el Congreso y en ciertos ministerios, en el primero porque sencillamente la estructura de los partidos es pesada y el voto duro subsiste, mientras que en el segundo siendo cargos digitados desde el Ejecutivo, en el afán de tener –o creer tener- aliados, no son removidos a pesar de contar con toda la opinión pública en su contra, avalada por hechos (o mayormente no hechos).

Estamos lejos de la madurez de las sociedades que consideran –y actúan- sobre la base de que el peor cambio es aquél que no se hace, y que reaccionan ante la inacción de las Autoridades. Este temor a los cambios se puede observar en el Paraguay en las esferas políticas, religiosas y sociales, aunque para equiparar un poco las cosas tenemos por otro lado a las empresas privadas que saben leer el libreto y aplican reglas absolutamente distintas, en donde la productividad e idoneidad validan los puestos, antes que la trayectoria partidaria o la afinidad a los anillos del poder, en especial hacia el centro de la diana.

Y mientras más tardemos en entender –y aplicar- la irreversibilidad e indiscutible precisión de las estadísticas, mientras los detentadores de poder no terminen de comprender que sí, que pueden cometer errores y en realidad se afirman más y mejor en sus posiciones admitiéndolos y obrando en consecuencia que manteniendo a gente inepta en cargos demasiado importantes, continuaremos como sociedad sufriendo las consecuencias de una evolución social demasiado lenta de abajo hacia arriba, y definitivamente demasiado cínica desde arriba hacia abajo.