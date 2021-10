Qué aprender…

Así parece confirmar un nuevo estudio realizado por Ubits y Acámica recientemente en el mercado laboral latinoamericano. Conforme a dicho estudio la pandemia demostró un inesperado ajuste en la demanda laboral que hace años viene advirtiéndose desde las ciencias de la educación.

“El 93% de los gerentes de recursos humanos en Latinoamérica respondió que 2020 modificó de alguna forma las competencias que requiere el mercado laboral. En cuanto a las cinco habilidades más importantes para los trabajadores a partir del 2021, según las empresas encuestadas, son la adaptación al cambio (55%), análisis de datos (48,3%), liderazgo (45%), creatividad e innovación (41,2%) y comunicación (37,9%). De estas habilidades solo hay una técnica, y el resto son habilidades blandas, lo que refleja la importancia que han ido adquiriendo este tipo de competencias para el mercado laboral”.

Si observamos nuestro currículum educativo, solo la materia de “Análisis de Datos” es ahora tímidamente ensayada en algunos centros de formación. La “Adaptación al cambio”, el “Liderazgo”, la “creatividad e innovación” y la “Comunicación” son apenas abordados y casi nunca observados en la calidad de la formación académica de nuestros niños y jóvenes y la evaluación de los centros académicos.

Inmediatamente nos preguntamos si incluso los parámetros utilizados por las pruebas PISA que evalúan la calidad de los sistemas educativos, son útiles para definir si estamos en el camino de capacitar de manera eficiente a nuestra futura fuerza laboral.

Ken Robinson, quien fuera considerado por muchos especialistas como el “mejor docente del mundo” — incluso la prestigiosa American Academy of Education Arts and Sciences — señalaba ya con claridad hace más de diez años que “…Actualmente, estamos enseñando en los centros educativos contenidos que no tenemos ni idea de si servirán o no dentro de un período relativamente corto de tiempo. Esto debería hacer pensar a los docentes y hacerles ver que lo que importa no es lo que enseñan, sino cómo enseñan para que sus alumnos puedan aprender por sí mismos cuando en un futuro no muy lejano deban llevar a cabo actividades que ahora ni imaginamos que desarrollarán. El saber no está en los libros de texto, sino en la imaginación y el talento que puedan desarrollar los alumnos”.

Entonces ¿pueden nuestros docentes enseñar con propiedad la “adaptación al cambio” o “liderazgo” con su ejemplo en el que resaltan la obsecuencia con los sistemas políticos y partidarios? Me temo que no, a pesar del gran optimismo que tengo respecto a la próxima generación.

El desarrollo de un currículum educativo que anteponga la innovación y la creatividad al menos como una “manera” de plantear las materias que se desarrollan en clase es un imperativo que puede ser perfectamente medido pero que aparentemente nuestra dirigencia política está a punto de sepultar.

Si como sociedad nos dejamos doblegar por el corporativismo intransigente que por parte del cuerpo docente exige igualar a todos quienes deberían realizar con la mayor nobleza esta enorme tarea significará el nulo cambio en nuestro sistema educativo (uno de los peores del mundo) y sin educación no existe futuro. Aumentar los salarios “a todos por igual”, no sirve.

Hemos decuplicado el gasto en educación en los últimos años. Pasamos de tener dos universidades públicas a nueve desde el año 1995 pero estoy seguro que el lector coincidirá que esto no ha significado en elevar en la misma proporción la calidad de nuestros bachilleres y profesionales.

Las opiniones vienen y van, pero los datos “matan los relatos”.