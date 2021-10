Si no somos un país serio, no nos van a respetar

Los gobiernos paraguayos nunca vieron a Itaipú como factor de desarrollo. No se pensó en el montaje de la infraestructura energética que basara la industrialización y la creación de sectores de servicios de excelencia. Se pensó prioritariamente en cuánta plata se podía recaudar.

Y hasta se legalizó la dilapidación de los recursos de Itaipú con leyes como la que creó el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), nombre rimbombante para un acto fallido.

El Fonacide, creado para “asignar en forma racional y eficiente los fondos que el país recibe en concepto de compensación por la cesión de energía” de Itaipú al Brasil, terminó procreando munícipes y gobernadores obscenamente ricos a expensas de la educación, de la investigación científica, de la infraestructura. Adiós, fondo de inversión.

La fortaleza adquirida por el Paraguay en un principio para lograr: 1) la sociedad de nuestro país en el proyecto original del Brasil de montar una hidroeléctrica exclusivamente suya, 2) la condición de socio con derecho al 50 por ciento de la energía a ser producida, 3) el mantenimiento de la soberanía en nuestro ciclaje y 4) la importante participación de empresas paraguayas en las obras civiles y en la parte metalmecánica; todo eso se perdió luego por la codicia y la falta de patriotismo de las autoridades políticas.

Después de aquella primera etapa se achicaron las miras y se dejó de proyectar el país con base en Itaipú. Se adoptó la actitud del mercachifle vendedor de materia prima exclusivamente para producir dinero sin percibir que esa materia prima, la energía, podía producir otros bienes. No hubo redes de distribución ni planificación productiva para aprovechar nuestra energía con el fin de convertirla aquí, en nuestro país, en fuente productiva.

Es cierto que en aquellos años 70 y 80 era impensable que el Paraguay usara el 50 por ciento de la energía de Itaipú, pero esa etapa debió aprovecharse para plantar infraestructura a futuro. Había dinero.

El Paraguay no tiene un proyecto para utilizar la energía de Itaipú; solo un plan recaudador. Incluso, los críticos de Itaipú están en eso de pedir más plata (para dilapidarla después). Un país que no sabe aprovechar una coyuntura de desarrollo como la brindada por Itaipú, no es un país serio.

Pedir más plata al Brasil es quedarse en el chiquitaje. Solo se van a crear más distritos de 500 habitantes para repartir fondos del Fonacide entre corruptos. Y perderemos la plataforma de desarrollo más formidable que nos facilitó la historia. Nuestro problema no es el Brasil. Nuestro problema somos nosotros. Así es imposible exigir respeto para negociar.

