Cuba, el fin de la fiesta

La marcha cubana del 15 de noviembre ha sido convocada por Archipiélago. Esa agrupación no es un partido político y no pretende sustituir a los comunistas en la dirección del país. Toma su nombre de la diversidad. No es cierto que Cuba solo sea una Isla. Es una isla grande –mayor que Holanda y Bélgica combinadas– y con muchos islotes habitables, a los que se agregan Isla de Pinos y la abundante cayería.