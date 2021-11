La trampa del Offside

Las reglas para jugar a cualquier juego deben ser claras. En el caso de la carrera a la Corte Suprema de Justicia se trata de un complejo entramado de normas constitucionales, legales y resoluciones del Consejo de la Magistratura, que — en teoría — buscan demostrar la idoneidad de aquellos valientes atletas que se pusieron en una línea de largada (supuestamente igual para todos) y deben someterse a una extensa serie de pruebas y evaluaciones.

Como fruto de esas pruebas y evaluaciones surge una lista con los mejores puntajes. Cualquier incauto observador debería decir “¡Voilà! Allí están los 3 mejores. Allí está la terna”. Sin embargo como en otras ocasiones, esta vez les tocó al 4º, 8º y 11º integrar la terna.

Las miradas de los espectadores, a pesar de no ser la primera vez que confiamos en ese imbricado sistema de evaluaciones y audiencias, se cruzaron bajando la cabeza suponiendo que había otra serie de “habilidades” o “méritos” que no están escritos en ninguna norma que fueron las que terminaron decidiendo que los mejores, no son los mejores, sino que otros tienen mejores aptitudes — que no se conocen antes del juego — y que determinar de manera totalmente arbitraria quienes son los ganadores.

Imagínese el lector que en un partido de fútbol, al terminar los 90 minutos con un equipo que marcó 3 goles y otro que marcó uno solo, el resultado fuese favorable al segundo porque — conforme a “otros criterios” (tal como señaló un miembro del Consejo de la Magistratura el día sábado a ABC Cardinal) — el referí dispuso a mitad del encuentro, que ganaría quien menos faltas cometió durante los 90 minutos de juego.

No quiero imaginar la reacción del equipo que metió más goles. De su hinchada. Su cuerpo técnico y dirigentes. Sería una estafa, en el sentido propio del término.

Pues bien. Hemos sido nuevamente timados por un concurso que pretende dar un tinte de tecnicismo y orden a un evento que es meramente político partidario.

Es hora que vayamos despertando. La terna se construyó por acuerdos políticos que nada tienen que ver con los parámetros recogidos por esa costosa pantomima representada ante el Consejo de la Magistratura para competir sin hacerlo, exponiendo al ridículo a respetables juristas y a la ciudadanía a un atropello al sentido común.

Me juego porque sea renovada la ley del Consejo de la Magistratura y tenga un solo artículo. El 236 de la Constitución Uruguaya que dice: “Los miembros de la Suprema Corte de Justicia serán designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes. La designación deberá efectuarse dentro de los noventa días de producida la vacancia a cuyo fin la Asamblea General será convocada especialmente. Vencido dicho término sin que se haya realizado la designación, quedará automáticamente designado como miembro de la Suprema Corte de Justicia el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en tal cargo y a igualdad de antigüedad en tal cargo por el que tenga más años en el ejercicio de la Judicatura o del Ministerio Público o Fiscal. En los casos de vacancia y mientras éstas no sean provistas, y en los de recusación, excusación o impedimento, para el cumplimiento de su función jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia se integrará de oficio en la forma que establezca la ley”.

La Carta Magna uruguaya dice de manera un poco barroca lo siguiente: “Pónganse de acuerdo los partidos en el Congreso para nombrar al miembro para cubrir la vacancia. Si no se ponen de acuerdo, asumirá el juez de segunda instancia con mayor antigüedad en tribunales”. Fin.

Las instituciones son el comportamiento repetido de conductas que se transforman en hábitos que son respetados por todos los miembros de un colectivo social. Si seguimos permitiendo que perfumemos a los muertos para fingir que solo están durmiendo, pronto asistiremos al funeral de la democracia republicana, cooptada por tramposos que valiéndose de las reglas institucionalizaron la trampa a las mismas como código de conducta.

Aún estamos a tiempo.