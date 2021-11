De cuando no hay motivos para celebrar

A estas salutaciones en los albores del día, seguía la visita y el recorrido del General por el populoso Barrio Presidente Stroessner (rebautizado posteriormente y conocido hoy como Barrio San Pablo), donde indefectiblemente recibía alguna ofrenda floral de jóvenes estudiantes e inauguraba obras. Hacia el mediodía, el mandatario compartía un almuerzo en la residencia presidencial, del que tenían el privilegio de participar sus colaboradores más cercanos y algunos amigos, para concluir la jornada con un pomposo festejo en el Regimiento Escolta Presidencial.

Lo más llamativo de estos festejos fueron sin duda la rutina con que se sucedían año tras año, con muy pocas diferencias entre uno y otro, la vanidad de este señor –mayormente adusto y no muy propenso a apariciones públicas- en relación a recibir las felicitaciones y lisonjas de tantos aduladores (con la consabida fotografía oficial, como corresponde) y el destaque que le daba la prensa. Sobre este último punto, hay que aclarar: El Presidente de la República era EL ESTATUTO, y su cumpleaños era y debía ser noticia, en la prensa radial y escrita.

De golpe y porrazo, esos tiempos cambiaron, y claramente el presupuesto asignado para esa celebración que iba hacia el Barrio San Pablo se achicó bastante, y en consecuencia el bombapú también. Aun así, hay que darle su mérito a esta gente: Por muchos años se siguieron realizando los festejos, claramente con menores recursos y consecuentemente la euforia y el despilfarro menguados, inclusive se dieron actos alusivos y con claros visos de adhesión hacia el otrora Reconstructor de la República, al que nuevos intérpretes de los tiempos políticos ya empezaron a adjudicar calamidades y maldades de todo tipo. En estos actos se enfrentaron con defensores de la incipiente democracia y volaron sillas y más de una cabeza sufrió de escoriaciones de diferente tipo de gravedad, todo esto enmarcado en el énfasis con que las respectivas partes defendían su posición.

Y en la medida en que estas celebraciones fueron menguando en su intensidad, también lo fue la memoria histórica de una población que es luego de recuerdos muy cortoplacistas en lo que hace a sus pasiones y su apego a la verdad real de su propia historia. Las jornadas del 2 y 3 de febrero son rememoradas cada año y hay quien se rasga las vestiduras, muchos familiares de los muertos en esas refriegas fueron indemnizados, otros no, pero definitivamente demasiada gente lucró con el cambio de gobierno.

Pero lo que no ocurrió es que la democracia real y representativa se instale en Paraguay, tampoco que hayamos aprendido de los errores del pasado para no repetirlos: Seguimos siendo un país bipartidista donde las grandes porciones de la torta se dividen entre dos, aunque últimamente ni eso ya. La oposición, golpeada bajo el régimen de Stroessner, se acomodó en la democracia y, a cambio de un par de puestos que astutamente les fueron otorgados, estuvo adormilada los últimos 32 años, con algunos chispazos eventuales de líderes que supieron llegar, pero no permanecer y definitivamente no hicieron el cambio, al punto de que hoy sus referentes son más inamovibles en sus puestos que los propios hombres –y mujeres- del Partido Estatal, aún con reiterados resultados adversos sobre sus espaldas ¡incomprensible!

En la madrugada de este 3 de noviembre, no van a despertarnos los tres por tres ni los alegres sones “Adelante, adelante, mi querido General”, así que por ese lado vamos a poder dormir tranquilos. Pero, por otro lado, tampoco nos va a desvelar la alegría de cambios radicales que se están gestando en nuestra Patria soñada ni en el advenimiento de una justicia igualitaria y ciega, sencillamente, vamos a seguir durmiendo en nuestro sueño paraguayo aletargado y complaciente, y una jornada más, mirando el interior de nuestras almas nacionales, no tendremos motivo alguno para festejar.