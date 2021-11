La crisis cuando construimos o remodelamos la casa

Siempre hay algo que sacrificar: cuando se remodela o se edifica desde 0, hay limitaciones de estructura que no permite reunir todas las comodidades que desea la familia. ¡Más aún si es una casa que no se va a remodelar!, es muy extraño que cumpla todas las funciones que queremos. Si tiene tres cuartos no tiene playroom, si tiene un living de grandes dimensiones, los cuartos son pequeños, o tiene garaje para dos autos, pero los baños no son en suite. En fin, siempre habrá algo que dejar y eso será parte de la negociación conyugal o familiar.