¿Anarquía o dictadura?

Anarquía es la ausencia total de estructura gubernamental de un Estado. Hablando con precisión no podemos decir que la educación pública paraguaya está manejada en anarquía total, porque el sistema educativo vigente no carece de todas las estructuras constitucionales de gobierno, pero sí se le han amputado estructuras fundamentales, prescritas en la Constitución y la Ley, precisamente estructuras esenciales en la educación de una democracia representativa y participativa.

El estado actual de la educación del Estado desnuda la profunda crisis institucional de nuestro Estado paraguayo. Estamos en condiciones de citar cerca de cuarenta artículos de la Ley General de Educación vigente y ocho de la Constitución Nacional, que no se cumplen: ¿Estamos en anarquía o en dictadura? Lo más grave es que no pasa nada, que no hay una sola institución del Estado (de las obligadas a defender la Constitución y las leyes), ni un solo partido político, ni siquiera de la supuesta oposición, que mueva un dedo para defender la Carta Magna, las leyes y nada menos que los derechos fundamentales de toda la ciudadanía y específicamente de las niñas y los niños.

Desde mayo de 1998, mes en el que se promulgó la Ley General de Educación, ningún Gobierno y ningún ministro de Educación ha ejecutado los artículos de la Ley General que mandan crear la Comunidad Educativa de cada institución educativa, con responsabilidades tan necesarias e importantes como participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI), en la organización del sistema educativo nacional y en el proceso previo a la decisión de las Políticas Educativas. Las comunidades educativas son, mejor dicho, deberían haber sido desde hace 24 años, una estructura esencial, representativa y participativa en el sistema educativo. De la educación en democracia, que todos los gobiernos y ministros de educación desde 1998 han amputado al sistema educativo democrático.

La Constitución Nacional y la Ley General de Educación son coherentes con su propio imperativo de exigir la educación permanente, cada día más apremiante por vivir tiempos de cambios constantes y acelerados. Los miembros de la Asamblea Constituyente (1992) y los legisladores (1998), teniendo en cuenta la relevancia demográfica, social y económica de la población campesina y rural, impusieron el mandato de atención especial a su educación formal, no formal y refleja. Y así la definieron y mandaron ejecutar en el artículo 115 (inciso 13) de la Constitución y en el artículo 79 de la Ley General de Educación. Esta es otra estructura del sistema educativo, amputada impunemente por los sucesivos gobiernos y ministros desde 1998. ¿Estamos en anarquía o en dictadura? ¿Qué hacen los organismos del Estado ante tan descarados atropellos a la Constitución Nacional y la Ley? Lo llamativo y sospechoso es que los líderes políticos de los campesinos, en vez de movilizarlos para reivindicar sus derechos fundamentales y liberarlos de la pobreza y de la ignorancia (madre de todas las pobrezas) los movilizan y pasean cada año por el centro de Asunción, para pedir y llevarse su multimillonaria limosna. Manipuladora política, que en vez de buscar la capacitación y formación profesional de los campesinos, los deja en dependencia y les ofrece migajas a cambio de sus votos; y todo ante un Gobierno cómplice que atropella la Constitución y la Ley y regala el dinero del pueblo para proteger su inoperancia.

Otra estructura importantísima, esterilizada, prácticamente inerte, que pertenece al sistema educativo global, compromete a las municipalidades. Los artículos 75 y 168 de la Constitución Nacional y sus correspondientes de la Carta Orgánica Municipal ordenan la educación municipal. ¿Dónde está el subsistema educativo nacional de la educación municipal?

Nuestro sistema educativo NO ES el diseñado y exigido en la Constitución y las Leyes. Saque usted su conclusión.

