Marito, de ¿cuál gente?

Si bien empresarios y especialistas de diversos sectores coincidieron en señalar que urge actualizar la normativa vinculada con los juegos de azar en el contexto actual, ya que con el avance de la tecnología y el mercado vigente queda desfasado lo dispuesto hace casi 30 años, también existe una fundamentada desconfianza hacia la propuesta de convertir la comisión en una dirección nacional por el simple hecho de que viene de José Ortiz.

¿Por qué tanto recelo? Ortiz es el responsable de la adjudicación de la quiniela a una empresa morosa con el fisco y “regularizó” el uso de tragamonedas en despensas, kioscos, bodegas, bares y otros comercios de libre acceso, que están prohibidos por la Ley N° 1016/97 y el Decreto N° 3083/15 con el supuesto objetivo de “proteger a los niños y adolescentes de caer en la adicción a las apuestas”, y así, creó un negocio con una expectativa de recaudación de US$ 2,1 millones mensuales y de los cuales US$ 1,5 millones quedan en el sector privado, sin criterios técnicos ni financieros que lo justifiquen. Estos son solo dos ejemplos; hay un rosario de denuncias de irregularidades vinculadas a su gestión. De esta manera, surge la inevitable pregunta: ¿vale la pena crear una nueva ley cuando ni la vigente respeta el responsable e impulsor de la reforma?

Entre los aspectos suspicaces de la propuesta están que mantiene el monopolio de explotación de la quiniela, negocio que mueve US$ 127 millones anuales, pero no así con las apuestas deportivas (negocio superior a US$ 15 millones anuales), al dividir la concesión entre tres firmas. ¿Por qué una sí y la otra no? Nadie supo explicar hasta el momento.

La iniciativa tampoco se ocupa de atender las condiciones laborales de los quinieleros ni establece un porcentaje mínimo de su ganancia, que durante la pandemia se redujo su comisión diaria de la recaudación del 25% al 20% y que hasta ahora sigue sin regularizarse, pese a que la economía avanza en la reactivación, conforme denunciaron dirigentes del sindicato del sector.

Otro aspecto no menor es la salud de los apostadores. Testimonios de Jugadores Anónimos (JA) revelaron que son acosados por las casas de juegos de azar, que les ofrecen hasta créditos a sola firma con tal de mantenerlos en el ambiente y sigan apostando hasta lo que no tienen, perdiendo la dignidad misma. En Salud Pública no existe siquiera estadísticas de cuántas personas serían adictas a las apuestas, es un sector invisible.

Los afectados aseguran que las apuestas son un peligro para la salud y que, así como las bebidas alcohólicas y los cigarrillos que cuentan con una advertencia de los daños que pueden ocasionar su consumo, también deberían tenerla los casinos y sitios de juegos de azar e incluso aquellos que funcionan en internet.

Hoy está en manos de los legisladores ocuparse a fondo de la regulación de juegos de azar, un tratamiento que toda la población del país espera y merece que sea serio. Los hechos demuestran que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es incapaz de hacerlo, ciego ante los reportes de Contraloría, Anticorrupción y las municipalidades que evidenciaron un montón de irregularidades, y mantiene en sus cargos a los integrantes de Conajzar. Muy por el contrario de lo que se espera de un “presidente, de la gente”.

ggonzalez@abc.com.py