El estrés en videollamadas

La forma del teletrabajo, como también la educación online son nuevas formas que se implementaron en la pandemia y han acelerado una nueva manera de operar el trabajo y la enseñanza: según aventuran algunos especialistas, la forma que se practicará en estas áreas de la vida será una combinación entre lo presencial y remoto. Pero, al mismo tiempo algunos estudios señalan que este uso excesivo de las pantallas está trayendo numerosas consecuencias en relación al desgaste visual y el estrés que genera estar expuesto durante muchas horas en las pantallas de celulares y computadoras.

Fatiga y estrés en video

Investigadores de Stanford analizaron los niveles de cansancio que sufren las personas debido a las nuevas formas de trabajo y de enseñanza mediante videoconferencia como efectos secundarios de la pandemia. Las formas online seguramente han tenido mejor acogida en los niños, adolescentes y adultos jóvenes que son nativos digitales y que nadan en sus aguas con la tecnología. Las repercusiones mayores las han sufrido las generaciones los migrantes tecnológicos que, si bien manejaban la computación en sus trabajos, la presencialidad formaba parte de los hábitos relacionales cotidianos.

De todas las aplicaciones para el trabajo online, Zoom ha ocupado el reinado sobre la mayoría de las aplicaciones hasta tal punto que el desgaste y el estrés que produce la pantalla ha sido categorizada como “fatiga de Zoom”. Cansancio visual, ansiedad, dolor de cabeza, intolerancia, fastidio e irritabilidad, dificultades para focalizar, falta de atención, son algunos de los síntomas que aunados al confinamiento, hacen que las personas se agoten con facilidad frente a las pantallas. Uno de los principales motivos de acuerdo a los investigadores se debe a la llamada “ansiedad frente al espejo” o la tensión y agotamiento mental de tener que mirarse constantemente en la pantalla durante horas de reuniones diarias.

El Laboratorio de investigación de Neurociencias y ciencias sociales de Buenos Aires, afirma que la ansiedad ante el espejo es producto de un fenómeno comunicacional, puesto que en la comunicación directa y presencial estamos habituados a no vernos a nosotros mismos sino ver al interlocutor. Nuestra gestualidad del rostro, posturas corporales, manera de mover las manos, forman parte esencial en la transmisión de mensajes, de las cuales no somos conscientes al no poder vernos. Pero en la comunicación por pantalla, no sucede el mismo fenómeno, puesto que mientras nos comunicamos no solamente miramos al resto sino que también a nosotros mismos y esto nos somete a una autocrítica mayor y seguramente detona “ansiedad de rendimiento” para desarrollar una comunicación eficaz.

La investigación psicológica sugiere que la exposición a espejos digitales y físicos puede aumentar la atención centrada en uno mismo, lo que conduce a la sobreexigencia, autocontrol, a medir en demasía movimientos en la apariencia de representar un mejor papel y desempeño. Otro mecanismo que observan los autores es la sensación de estar atrapado físicamente debido a la necesidad de permanecer dentro del campo de visión de la cámara de video. En las reuniones cara a cara, las personas pueden caminar, moverse y estirarse, pero en las videoconferencias su movilidad se reduce a un cono estrecho.

La investigación muestra que la movilidad reducida puede obstaculizar el rendimiento cognitivo y la “hiper-mirada”, se refiere a la experiencia perceptiva de tener constantemente los ojos de las personas en su campo de visión. En las reuniones presenciales es el disertante el que atrae la mirada de los participantes, pero durante las videoconferencias todos los participantes se miran directamente entre sí. “Ser mirado mientras habla, incluso por caras digitales, provoca excitación fisiológica y ansiedad” dicen los autores. El centramiento de miradas, la propia observación sobre sí mismo, los aspectos no verbales de la comunicación, si bien la comunicación no verbal es inconsciente y espontánea durante las interacciones, las videoconferencias requieren un esfuerzo y atención intencionales para producir e interpretar la comunicación no verbal.

Ansiedad ante el espejo: me miro que me miro

También en las videoconferencias se busca la producción de conductas no verbales como feed back que normalmente ocurren de forma natural, por ejemplo, asentir con la cabeza en ciertos momentos, en el intento de confirmar la efectividad de lo que se intenta transmitir. Otro factor que genera desgaste cognitivos es la mala interpretación de las señales no verbales de los interlocutores debido a la ubicación de la cámara o la ubicación del video en la pantalla. Algunos autores señalan que las interacciones de audio pueden tener más éxito que las de video, sin embargo, también genera mayor incertidumbre el hablar a un cartel con un nombre, cosa que sucede cuando se anula la cámara.

Lo notable en las estadísticas de los resultados, el efecto es más agotador para las mujeres. De las 10.322 personas encuestadas para el estudio de Stanford, alrededor de 1 de cada 7 mujeres (13,8 por ciento) informó sentirse “muy” o “extremadamente” fatigada después de las llamadas de Zoom, en comparación con alrededor de 1 de cada 20 hombres (5,5 por ciento). Se detectó que las mujeres, por ejemplo, tienden a mostrar más expresiones faciales que los hombres, evidencia asociada con la mayor conciencia de ser observadas. En términos de interpretar el comportamiento no verbal, las mujeres recuerdan los detalles sobre la apariencia y los comportamientos no verbales de otras personas mejor que los hombres. Estos resultados han sido corroborados por estudios que encuentran que las mujeres son más precisas para juzgar las emociones basadas en los ojos, reconocer expresiones faciales neutrales e interpretar la personalidad o los pensamientos y sentimientos de alguien. La videoconferencia puede aumentar la carga cognitiva asociada con estos mecanismos no verbales más para las mujeres que para los hombres.

También se descubrió que las mujeres se sienten más atrapadas por tener que permanecer en el campo de visión de la cámara, tienden a tener reuniones más largas que los hombres en promedio y, por lo general, toman menos descansos. También los investigadores del cerebro femenino, han descubierto la visión de 180º que hace que las mujeres tengan una mirada mas detallista y abarcativa, con lo cual estarían mas pendientes de las acciones de todos los participantes que, por cierto, se pueden observar un total de 25 por pantalla, cosa difícil de observar en la comunicación presencial, por lo tanto se incrementarían en ellas la exigencia de su propia exposición.

También la simultaneidad de tareas de los cerebros femeninos, llevaría a desarrollar múltiples acciones al mismo tiempo durante la videollamada, incluso de elementos que exceden el marco de la misma. Se debe tener en cuenta que la mujer todavía continúa dirigiendo el hogar y por ahora el hombre la secunda o “colabora” en las tareas. Entonces hay diversos factores que distraen el foco y exigen su atención, por ejemplo, el cuidado de los hijos, la comida, el orden de la casa, entre otras actividades cuya simultaneidad natural lleva a un estrés mayor.

La personalidad, la edad y la raza también influyen en la cantidad de cansancio que se puede sentir por las actividades online, encontraron los investigadores. Los introvertidos, las personas más jóvenes, las personas más ansiosas y las personas de color informaron niveles más altos de fatiga. Lo que está detrás de estas descripciones va a requerir más estudios que involucren a un grupo más grande de personas, pero esta investigación ofrece algunas razones detrás de las diferencias de género.

Reducir la ansiedad y el estrés

Una de las formas de reducir el estrés y la fatiga por Zoom podría simplificar reuniones en tiempo.

Otra de las formas sería focalizar por temas y no apartarse de ellos para incrementar la eficacia de los mensajes y reducir el tiempo de la videollamada.

Hacer algunas reuniones solo de audio.

Si las reuniones son extensas, hacer cortes cada 40/45 minutos, tiempo en que la atención disminuye con la cámara. A diferencia de las reuniones presenciales que entre hora y media y dos horas es el tiempo que nuestro cerebro agota sus reservas de glucosa (ya que consume un 25% de la glucosa de nuestro organismo y no la almacena como en el resto de los músculos).

Seguramente, en tiempos futuros, donde estos recursos virtuales estarán instalados como parte de la vida y, si bien nuestro cerebro adaptativo como siempre encontrará los recursos para acomodarse a las nuevas experiencias, deberemos continuar investigando para maximizar los beneficios de la videoconferencia y reducir los perjuicios cognitivos y emocionales que pueden generar.