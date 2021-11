Nuestro compromiso climático con Paraguay apenas comienza

La COP26 realizada en Glasgow, Escocia, culminó el sábado luego de dos semanas de intensas negociaciones y alcanzó importantes logros. En el 2019, solo el 30% de la economía mundial tenía compromisos de llegar a cero emisiones netas de CO2. Luego de la COP26, al menos 90% asumió este desafío. Se movilizaron más recursos que nunca para financiación climática. Aseguramos la protección de 91% de bosques del mundo. Empresas internacionales prometieron ser carbono-neutrales en las próximas décadas.

Paraguay también cumplió su parte con el sistema internacional. Luego de la actualización de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y la Primera Comunicación Nacional de Adaptación en julio de este año, demostró su compromiso en la COP26. El Reino Unido celebró su adhesión a la Declaración de Glasgow sobre Bosques y el Uso de la Tierra, que busca detener y revertir la deforestación con desarrollo sostenible y una transformación rural inclusiva. Paraguay también se adhirió a la Declaración de Glasgow sobre Vehículos de Cero Emisiones, apoyando la transición acelerada hacia la movilidad eléctrica.

Sin embargo, el camino no ha sido sencillo ni para Paraguay ni para el Reino Unido. Si fuera fácil, no sería el reto número uno del mundo y yo no estaría escribiendo sobre ello. Desde una perspectiva internacional son varios los países, incluyendo el mío, los que tienen conversaciones entre ministerios y sectores que a menudo no terminan en consenso. Sé bien que no podemos estar de acuerdo en todo, pero lo más importante es poder sentarnos juntos a la mesa a tener estas discusiones, y tratar de encontrar puntos en común y un camino a seguir.

También tenemos que ser conscientes de las preocupaciones y críticas, tenemos que continuar escuchando las voces de todos. Sin ellas, especialmente la de los científicos, no habríamos llegado a celebrar los logros alcanzados en esta conferencia. Afirmo con convicción que lo alcanzado en Glasgow fue gracias a un ejercicio de inclusión que debemos continuar haciendo.

Pero los compromisos son una cosa. Ahora lo importante es realmente cumplir nuestra palabra involucrando a toda la sociedad. Durante las semanas previas a COP26 nuestra Embajada organizó actividades multisectoriales para promover la acción climática, incluyendo un taller para jóvenes, conferencias con el sector privado sobre la Race to Zero, entre otras. En esas ocasiones he tenido conversaciones con empresas paraguayas e internacionales, sector académico, sociedad civil, comunidades vulnerables, y con líderes juveniles de casi todo el país. Las voces de estos grupos y de la comunidad científica son cruciales para el futuro de Paraguay y del mundo.

Sé que algunos siguen pensando que esta agenda ahogará el crecimiento económico paraguayo. Afirman que es injusto, que Paraguay no es un gran emisor, y que solo importa lo que hagan los grandes países contaminantes. Pero yo no lo veo así, porque un desarrollo sostenible ofrece inmensas oportunidades económicas. Todos tenemos un papel que desempeñar y Paraguay tiene un potencial gigante para ser un líder natural por su abundante energía limpia, su capacidad de alimentar al mundo y su espíritu emprendedor.

Para ello, es imprescindible el voto de confianza, y tenemos que garantizar que las inversiones verdes fluyan hacia el mundo en desarrollo. Desde el Reino Unido, seguiremos apoyando la inversión de capital británico en Paraguay. Recientemente, la empresa británica Atome, filial de President Energy, firmó un convenio con el Parque Tecnológico Itaipú por una inversión de US$ 550m para la producción de hidrógeno ecológico y amoniaco en Paraguay, con miras al mercado regional.

Este crecimiento económico y verde, el financiamiento, apoyo político y el deseo de involucrar a todas las partes fueron y seguirán siendo mi gran prioridad como Embajador del Reino Unido en Paraguay. La COP27 comienza ahora y debemos trabajar juntos por nuestro planeta. Oñondivepa ñande arapýre!

* Embajador Británico en Paraguay.

@Ramin_Navai