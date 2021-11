Tiempo para cultivar el espíritu

Me comentaba el dueño de la propiedad, ubicada a mitad de camino entre Emboscada y Arroyos y Esteros, y que se extiende desde la ruta No. 3 hasta las orillas del río Paraguay, que había hecho importantes inversiones años atrás en alambradas, caminos internos, alcantarillas, puentes y siembra de pasto apto para humedales. Gran parte de toda esta inversión había sufrido los embates de la inundación, que anegó por meses toda la propiedad, para dar luego paso a casi dos años de sequía, de la que mal que bien estamos saliendo, habiendo ocasionado –además de muchos otros daños- terribles incendios en todo el país, a los que no escapó esta propiedad, principalmente los potreros más lindos y trabajados.

En una zona parecida en su topografía al Bajo Chaco, anegadiza y con gran presencia de palmas, pero ubicada entre los ríos Paraguay y el Piribebuy, además de contar con varios brazos de agua de mayor o menor profundidad, se podían observar las marcas de las aguas en los troncos de los árboles, a más de un metro por sobre nuestras cabezas (montados a caballo), y en contraste absoluto con esas huellas de la inundación se podían contar centenares de postes quemados durante los incendios, además de potreros en los que, lentamente, vuelve a recuperarse el pasto.

Considerando las enormes inversiones que había realizado, los posteriores problemas a consecuencia de factores climatológicos y sumando a eso la productividad de esa tierra, muy por debajo de la que se obtiene en otras regiones del país, le pregunté si, en el hipotético caso de retroceder en el tiempo, volvería a hacer lo mismo. Sin pensarlo demasiado, me señaló con la mano una bandada de garzas rosadas que, luego de corto vuelo volvían a posarse en una aguada para compartir el sitio con tuyuyúes, cigüeñas, mbiguás y otras aves de pantano, mientras se observaba también algún martín pescador a la búsqueda de una presa posado en la rama seca de un árbol, para luego responder “¿Cuánto vale poder disfrutar de estos regalos de la Naturaleza? Está claro que posiblemente tenga que replantear la forma de producción en este campo e invertir un poco más, pero considerando las satisfacciones que me dio en otros aspectos, si debiera volver a hacer todo el trabajo, lo haría de nuevo”.

Todos nosotros estamos abocados a producir, algunos con más y otros con menos entusiasmo, pero en general es imperativo procurarse de medios para tener cierta calidad de vida. En ese proceso la calidad, innovación, especialización, complejidad y otros muchos aspectos hacen más valioso el aporte de algunos y eso algunas veces reditúa en mayores ganancias o ingresos, mientras otros deberán conformarse con menos. Pero tan importante como producir y materializar conocimientos, experiencia, sudor y acciones en dividendos o ingresos a nuestro peculio –lo cual está muy bien y no tiene nada de malo-, también lo es reservar una parte del tiempo para dedicarlo a actividades que fomenten el crecimiento y la salud del espíritu, ese intangible que no nos dedicamos demasiado a conocer pero que forma parte y está tan íntimamente entrelazado a toda esa estructura que compone a cada persona.

No todos podrán dedicarse a tiempo completo a jugar en forma profesional al golf, y ganar dinero mientras caminan por verdes prados tomando sol, pero, con cierta disciplina se puede dedicar una parte del tiempo libre a practicar un hobby o actividades que, sin necesariamente producir ganancias, nos reconfortan y hacen bien. Algunos, hasta consiguen complementar actividades redituables con otras que les producen bienestar, y si quedara alguna duda sobre esto pregúntenle a cualquiera que cultive una huertita orgánica en su terreno. Recuerdo a una señora muy emprendedora, dueña de una empresa importante, que en sus ratos libres se dedicaba a pintar sobre objetos de alfarería, a quien una joven –claramente influida por su edad e inexperiencia- le preguntó si aquello no era una pérdida de tiempo, a lo que la dama le respondió “es muy importante cultivar las virtudes e intentar hacer cosas lindas y correctas por las que la gente te recuerde. Con los años, también avanzan los defectos, y solo con el espíritu sano y practicando valores positivos se puede hacer frente a eso”.

Dicho esto, démonos todos la oportunidad de buscar nuestro tiempo y espacio para montar a caballo, disfrutar de la belleza de las aves, observar el horizonte desde la cima de un cerro, pasear al perro y soltarle la correa, arrancar de la tierra una verdura lozana y perfecta, sacarle un acorde que parecía imposible a esa vieja guitarra o jerarquizar una humilde vasija de barro de Areguá con colores vivos que le hagan digna de una sala de reuniones de Directorio, lo que sea que nos haga bien, invirtamos en la salud de nuestro espíritu, que realmente vale la pena. Y si de paso podemos darle un valor agregado que lo haga valioso y sea de provecho para alguien más, mucho mejor aún.