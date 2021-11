Tener ánimo y vigilar

En este domingo estamos empezando el año nuevo de la Iglesia. Litúrgicamente, es el año C, en el cual el evangelio de Lucas será el más frecuente.

El Adviento es un tiempo básicamente mariano, se caracteriza por la preparación para la venida del Señor, es decir, la Encarnación del Verbo, y tiempo de espera de que se cumplan las promesas de Dios.

El estilo apocalíptico del inicio del evangelio de hoy puede generar temor, pues habla de una convulsión de los astros del cielo. No se debe dar valor a cada detalle de la descripción, pero al sentido general: tengan ánimo y vigilen, pues este mundo y su desorden pasará, y únicamente Cristo brillará como Señor de todo y de todos.

Las convulsiones que golpean nuestras vidas muchas veces nos dejan mareados, ya que al ir terminando el año podemos notar que proyectos anhelados se quedaron en el tintero. Tal vez, no conseguimos el empleo deseado, no logramos encontrar la pareja soñada, no recuperamos plenamente la salud o nos perdimos en divagaciones con la internet.

Es necesario revisar los criterios de éxito y gloria que manejamos, que fácilmente son capitalistas y egocéntricos. Hay que ahondar en el encanto del ser humano como hijo de Dios, redimido por Jesucristo y templo del Espíritu Santo.

Tendremos ánimo más intenso siempre y cuando sepamos tratar a los familiares con respeto y con actitudes de solidaridad. Sin embargo, es importante también no dejarse manipular, además, insistir en el sentido de la mutua responsabilidad dentro del hogar.

Es sumamente hermoso ver al otro como un compañero en la peregrinación que hacemos por este mundo, que pasa tan fugazmente, como lo muestra este año que se está yendo. Incluso, entender que todas las criaturas son nuestros compañeros de camino, y por ello, al estilo de san Francisco, cuidemos del agua, de los árboles, del aire puro, en fin, ayudémonos recíprocamente.

Es más, para tener ánimo Jesús insiste en que no nos dejemos aturdir por desmedidas agitaciones, que llevan a un nerviosismo ofuscado: hay que vigilar más.

Asimismo, evitemos la embriaguez, pues presenciamos horrorizados las consecuencias del abuso alcohólico, tanto en accidentes, como en peleas totalmente evitables.

El Señor igualmente nos advierte a que no nos dejemos avasallar por las excesivas preocupaciones de la vida, porque estas pueden dejarnos como ciegos.

Por ende, al empezar el Adviento, reserve un poco de su tiempo para conversar con Cristo, para escucharlo y para llegar a la Navidad con un espíritu renovado, verdaderamente lleno de ánimo y de esperanza.

Paz y bien.