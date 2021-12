Dueños de todo, dueños de nada

Están en todas partes en Asunción como también en otras ciudades del país, en esquinas, zaguanes de una edificación abandonada, en las adyacencias de la Terminal de ómnibus o bajo los puentes más grandes. Generalmente vemos a mujeres, muy jóvenes algunas y otras mayores, y a niños, muchos niños. Es sumamente inusual ver a un varón, por lo menos en las calles o pidiendo lo que sea a un automovilista que pasa. Por su idiosincrasia tan particular, a pesar de haber perdido muchas otras costumbres, entre ellos es la mujer la que provee, mayormente a través de la mendicidad, en la que le acompañan sus hijos pequeños.

Nos referimos a los indígenas, esos ciudadanos a los que la Constitución Nacional confiere en ese sentido la misma categoría de la que gozamos todos, reconociendo incluso a los puebles originarios como grupos de culturas anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo, otorgándoles derechos tales como la identidad étnica, propiedad comunitaria, participación y educación, atendiendo a sus peculiaridades culturales, entre otros aspectos.

En el Paraguay, hay una población total de aproximadamente 118 mil indígenas, pertenecientes a 19 pueblos y 493 comunidades, que se distribuyen principalmente entre los departamentos de San Pedro, Caazapá, Amambay y el Chaco. Con una alta tasa de natalidad, llaman la atención la población relativamente joven, pero al mismo tiempo decreciente. Al igual que ocurre en todos los países americanos, los pueblos indígenas siguen sufriendo como resultado de tasas de pobreza desproporcionadamente elevadas, problemas de salud, delincuencia y violaciones de los derechos humanos, y un dato terrible es que tienen 62% más de posibilidades de cometer suicidio que la población general.

Al igual que la población “paraguaya” -y aclaremos en este punto que ellos mismos mencionan a los “no indígenas” como “paraguayos”- del campo que vendió sus tierras en búsqueda de mejores oportunidades, pero terminó engrosando el cinturón de pobreza alrededor de Asunción, los indígenas no estuvieron ajenos a este fenómeno. Analfabetos funcionales, sin saber usar el castellano y hablando –cuando son de la etnia tupí guaraní- un guaraní muy cerrado, no pueden siquiera acceder a los trabajos peor remunerados, y no existe un plan nacional en ejecución para insertarlos laboral ni socialmente.

Mientras, se eterniza la cuestión de si debemos respetar su derecho a seguir viviendo según sus usos y costumbres, ubicándolos en lugares supuestamente protegidos, donde terminan vendiendo la mejor madera y cazando indiscriminadamente, porque el producto de la caza lo venden y claramente no reciben lo justo. De estos asentamientos algunos se alejan para vivir en las condiciones citadas en las ciudades, y tanto en un lugar como en el otro caen en todos los vicios del “hombre blanco”, son sometidos a maltratos, como mano de obra son muy mal pagados y, en general, si existe el concepto de ciudadano de segunda, se puede aplicar a ellos.

A pesar de constituir el 2% de la población del país, no tienen un representante en el Congreso, hablando en términos de un representante real, alguien de ellos que levante su voz de defensa por sus intereses. Durante el Gobierno del Fernando Lugo el INDI estuvo a cargo de una indígena, y también la señora Gloria Rubín golpeó –y sigue golpeando- siempre la mesa en su defensa, principalmente de los derechos de las mujeres, que son sin duda pasos importantes, pero deben estar acompañados por otros actores para tener resultados visibles.

Absolutamente toda la tierra que nos rodea fue de ellos, y los desplazamos sin pedirles permiso. En un Estado de 7 millones de habitantes, más de dos millones son descendientes de alguna de las 20 etnias originarias que conviven en el país, siendo las más numerosas la guaraní, ayoreo, aché, nivaclé, qom y enxet. Nos llenamos el pecho hablando de la raza guaraní, pero no hay un solo indígena empleado en una repartición estatal. Les robamos todo: La cruz, la espada y el látigo fueron los primeros argumentos para desplazarlos y esclavizarlos, más adelante la excusa fueron el progreso y la ganadería y agricultura extensivas.

Somos un país pluricultural y bilingüe, con dos lenguas oficiales: el castellano, proveniente de la época colonial, y el guaraní, lengua indígena que supone el idioma materno de gran parte de la población, y de hecho el 90% de la población no indígena habla, algunos mejor y otros peor, el guaraní. Este idioma, sumado a la propia ascendencia como raza, las costumbres y hábitos, forman parte de nuestra esencia y nuestra identidad, y se hace imperativo recuperar el orgullo que deben generar.

Y mientras resolvamos o por lo menos empezamos a dibujar la solución a este problema, por demás complejo, tengamos más empatía con nuestros hermanos indígenas, evitemos que se abuse de ellos, no incurramos nosotros mismos en actos que lleven a atropellos de sus derechos, y recordemos siempre que, aunque ahora sean los desposeídos en esta tierra, fueron alguna vez los dueños de todo.