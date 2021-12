Miserables

A la tasa usuraria de interés fijada para la devolución del dinero se le agregaba la exigencia de otorgar como garantía cheques con las fechas en blanco o hasta títulos que luego serían utilizados para el apriete con denuncias por supuesta estafa.

Así se expuso que 156 préstamos realizados al margen de la ley y con tasas usurarias, se transformaron luego en 156 denuncias por estafa contra las víctimas de la usura que, además, debían pagar intereses sobre intereses convirtiendo ese préstamo en una cruz de la que ya no se podría librar la víctima ni si pudiese y quisiese, ya que como cereza del pastel estaba el hecho de que quien quisiese terminar de saldar su deuda pagando los intereses abominables de la usura, muchas veces no podía hacerlo, al no hacerse encontrar el acreedor, haciendo que la deuda caiga en mora para llevar adelante el plan de confiscación de inmuebles y otros bienes de la víctima.

El fiscal Osmar Legal se encargó de demostrar cómo operaba esta miserable rosca que todo el mundo conocía desde hace décadas, pero que operaba con total impunidad al amparo del poder de la politiquería, el apriete desde el Jurado de Magistrados y la prostitución de fiscales y jueces que actuaban como cobradores del clan.

Por todo lo expuesto ante el tribunal, Ramón González Daher fue sentenciado por unanimidad a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero grave y denuncia falsa; y su hijo Fernando González Karjallo a 5 años por lavado de dinero.

“Los fiscales trabajaban para él... tenía cero gastos de cobranzas, ni siquiera en teléfono. Usaban camionetas de la fiscalía... pagadas por nosotros, para ir a darte una notificación que si no te vas, te decretaban la prisión por rebeldía, así funcionaba el apriete”, se encargó de recordar el abogado Federico Campos López Moreira, uno de los denunciantes, quien además mencionó al ministro Antonio Fretes, al juez Mirko Valinotti y a la fiscala Natalia Fuster como algunos de los integrantes de este sistema de apriete a las víctimas del clan González Daher.

En un muy útil trabajo de recopilación estadística, el periodista Juan Carlos Lezcano nos recordó ayer en este diario quiénes fueron los fiscales con más causas abiertas por supuesta estafa contra quienes en realidad eran víctimas de la usura miserable y despiadada de una rosca que además les impedía saldar sus cuentas para apropiarse de sus inmuebles y otros bienes.

Natalia Fuster figura con 11 causas en sus tiempos como fiscala en Luque, en una lista encabezada por Cynthia Janisse Espínola Ibarra con 22 causas, Néstor Alfredo Cañete con 18, Augusto Ledesma Sánchez con 16 y Roberto Velázquez Vezzetti con 14 causas.

Hay gente que quebró, que se separó, que tuvo verdaderos dramas familiares, y que en casos extremos tomó la más drástica de las decisiones que se pueden tomar, por culpa de haber caído en las redes de este miserable sistema engranado de usura, apriete, chantaje y extorsión, perfectamente aceitado por fiscales y jueces que de forma miserable operaron funcionalmente al servicio del clan.

“En nombre de este tribunal pedimos disculpas por lo que el sistema de justicia les hizo, pero tenemos la esperanza de que les pueda servir de alguna manera, por lo menos para limpiar el honor y reputación” les dijo a las víctimas la jueza Claudia Criscioni, presidenta del tribunal, al leer la sentencia.

“Honestamente esperamos que nunca más vuelva a ocurrir esto en este país. Que nunca más en este país ocurra un caso grave como este, donde 156 casos penales... donde se utilizó el sistema penal, en donde se privó de su libertad a seres humanos para hacerles pagar una cuenta; creemos que esto no debería haber ocurrido en un estado de derecho”, sentenció.

Resta ahora ver que queden firmes en las siguientes instancias las condenas de 15 y 5 años de cárcel para González Daher y su hijo, pero sobre todo que también se investigue, destituya y procese a quienes prostituyeron y siguen prostituyendo desde sus cargos la justicia, extorsionando miserablemente a personas con la amenaza hacia los dos patrimonios más importantes del ser humano: su vida y su libertad.

