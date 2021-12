Diciembre de emociones

Aún no hemos superado del todo la crisis. Por eso estas fiestas serán distintas y especiales. Muchos seres queridos no estarán compartiendo la mesa pues lamentablemente han viajado hacia la eternidad. No podremos evitar llantos y recuerdos, sentimientos muy fuertes que golpean el alma. Sin embargo, tenemos que ser valientes para seguir adelante.

Hemos aprendido muchas cosas. Epidemiología, sistema inmunitario, vías respiratorias, tecnología, plataforma digital. Zoom y redes sociales. Tantos temas en tan corto tiempo. Estuvimos encerrados con los cuidados y las recomendaciones diarias para protegernos al máximo. Y proteger a otros.

De golpe, sentimos empatía como si todos fuésemos una sola familia. Lo que otros sufrían también lo podíamos pasar en un descuido y eso nos asustó bastante. Fuimos y seguimos siendo conscientes del valor de la salud y de la vida como los tesoros más valiosos que Dios nos ha regalado.

Hojeamos las Sagradas Escrituras y todos los días enviamos mensajes positivos y de motivación. Crecimos en espiritualidad y nos conectamos con Dios y nuestro ser interior. Meditamos y escuchamos música y nos dedicamos a leer los libros que nunca pudimos terminar. Cuidamos el jardín y a las mascotas, porque el tiempo se detuvo y nos acompañaron el silencio y la soledad.

Es cierto, estuvimos distanciados, sin poder abrazar o besar. Sin acercarnos mucho y sin encuentros sociales para festejar. Por eso mismo comprendimos el valor de las relaciones personales. Lo importante de amar y perdonar. Y que cada momento debemos agradecer por un día más, por poder ver, oír, caminar y respirar. Ese debe ser el espíritu de esta Navidad.

Blila.gayoso@hotmail.com