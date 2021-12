Cinco razones

¿Por qué levantar la copa al finalizar el 2021, incluso con las sillas vacías al lado?

1. Sobrevivimos. La principal razón para brindar es que sobrevivimos a la pandemia que en nuestro país ya se llevó más de 16 mil vidas, a las que debemos honrar. Más aún, sobrevivimos (por ahora) a la negligencia del gobierno de Mario Abdo Benítez, que además debió asumir todo lo que no hicieron en salud y educación los gobiernos anteriores. Decenas de paraguayos fallecieron, no a causa del covid-19, sino porque no tuvieron a tiempo vacunas, oxígeno, medicación, camas de terapia intensiva.

2. La solidaridad. Como nunca, la gente se apoyó en la gente. Pizza, pollo, tallarinadas, colecta de fondos, ayudaron a pagar la atención médica de quienes en los hospitales luchaban por respirar.

La gente también se juntó en ollas populares en intentos por apoyar a quienes perdieron sus trabajos en medio de una importante crisis económica. Y voluntarios profesores llevaron educación a los chicos que, cerradas las escuelas, no tenían con qué tecnología seguir las clases “a distancia”. La solidaridad nos salva.

3. Las ansias de cambiar. Cansada de sobrefacturaciones y desvíos de fondos mientras en los hospitales faltaba de todo, la gente salió a protestar, porque el pueblo tiene ansias de cambios. Jóvenes fueron al corazón del actual gobierno: la sede del Partido Colorado.

Luego de 60 años (con una alternancia de sólo cuatro), la ANR resume todo lo que está mal en el modo de hacer política y hacer gobierno en nuestro país. Como era de esperarse, las protestas fueron reprimidas y Mario Abdo no cayó solamente gracias a su padrino, Horacio Cartes, y a la “unidad granítica” de los colorados.

4 y 5. Exigencia de transparencia y Justicia. Más que nunca, la gente exige transparencia en la administración de fondos públicos y sanciones a quienes cometen abusos de poder. Una orden judicial permitió que salieran a la luz las pruebas del mal manejo de fondos covid que hizo el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez. Y juezas dieron sanciones ejemplares a clanes que históricamente abusaron de su poder para enriquecerse hasta morir, como el clan González Daher.

Porque sobrevivimos y debemos honrar a quienes no están; por la solidaridad, el cambio, la transparencia y la Justicia, Salud!