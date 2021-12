El silencio de Mario Abdo

Alejandro Cáceres Almada –vocero rabioso del estronismo– en un raro momento de lucidez había dicho que lo único que podía tumbar al Partido Colorado era la corrupción. Acertó.

Cuesta entender desde la ética y la política la férrea defensa a los correligionarios sobre quienes pesan delitos muy graves. Van desde tráfico de estupefacientes hasta robo del dinero público en cifras siderales, pasando por el pago al personal privado con el dinero de los contribuyentes. La pregunta elemental es ¿para qué sirven al Partido personajes de esta índole? ¿No sería un acto enaltecedor desprenderse de los corruptos? Es más, hay parlamentarios honestos que manchan su reputación con el apoyo a los delincuentes. ¿Cómo pueden vivir tan tranquilamente en una cateura moral?

No hay espacio para tratar cada caso en particular, pero me detengo en un hecho que si no tuviese la gravedad que lo reviste sería lo que Mario Halley Mora había llamado a sus comedias: “Pukara” (para reírse).

A diario se da a conocer la escandalosa administración del gobernador cartista del Departamento Central, Hugo Javier González, imputado por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y otros delitos. Es acerca del millón de dólares que había recibido del gobierno central para suavizar los efectos del covid-19, más otras millonarias sumas que “desaparecieron” en el barril sin fondo de la corrupción.

Para darle la razón al gobernador –que se declara inocente de todos los cargos– se conformó en Diputados una comisión para no ver las pruebas. Se le atribuye a Perón haber dicho que cuando se quiere esconder un delito se crea una comisión investigadora.

El jueves 9 pasado tuvo lugar lo que se dio en llamar un tour. Un par de diputados –no se invitó a los concejales que habían solicitado la intervención– se paseó por las “obras” de la mano del abogado del gobernador. Naturalmente, todo estaba en admirable orden. No se cometió ningún delito, todo era un griterío para difamar al coloradismo. De regreso a la capital, la comisión integrada por dos diputados oficialistas transmitieron, en plenaria, que las obras estaban donde tenían que estar. Esta aseveración fue suficiente para que los parlamentarios, en mayoría y de oídas, rechace el pedido de intervención que habían hecho los concejales de Central con abundancia de documentos.

Este resultado lamentable, de pura esencia politiquera, denuncia la debilidad de Mario Abdo Benítez. Los diputados cartistas encabezaron la operación de salvamento para uno de los suyos con la ayuda entusiasta de los oficialistas. Las instituciones que intervinieron en la investigación y aclaración del manejo calamitoso del dinero público están a cargo del presidente de la República. ¿Cómo se entiende, entonces, que los diputados abdistas desautorizaran a los funcionarios su tarea de investigación y denuncia de un posible y descomunal hecho de corrupción? ¿Por qué no sale el presidente de la República a defender el trabajo de la Secretaría Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación? Los diputados abdistas dicen con su voto que nada irregular hay en la gobernación de Central. Los funcionarios que dependen del Ejecutivo demuestran que todo está mal, pero el Ejecutivo se calla.

En fin, feliz año nuevo.

