La salud es consciencia

No basta tener los conocimientos. Hay que llevar a la práctica aunque no sea muy fácil. Los resultados serán muy beneficiosos para todos. Estamos en fechas especiales y probablemente abusemos con comidas y bebidas. No podremos evitar los atracones y posteriormente entremos en terapias para desintoxicarnos con todo lo ingerido estos días. Por suerte, contamos con formas de sacar toxinas y metales pesados de la sangre y recuperar la homeostasis, o sea el equilibrio.

No hay necesidad de llegar hasta el hospital ni consultar con facultativos, a no ser que sean casos muy graves. Lo preventivo siempre es mejor. Pero si la digestión es pesada y lenta aconsejamos te de yaguareté ka a después de las ingestas. Las infusiones de anís, manzanilla y boldo, son excelentes. La cola de caballo, el té verde, él te rojo y negro, son fantásticos. Tomar mucha agua, es fundamental. La zeolita está de moda como quelante, es decir eliminar metales pesados y toxinas. Si hay problemas de estreñimiento hay que suspender frituras, arroz, carne y gaseosas y consumir frutas y vegetales crudas. Mamón, naranjas, mangos, duraznos y piñas. La bebida fernet es especial para ir perfecto de cuerpo.

Todos estos meses nos referimos a la salud. A veces nos toma depresión, quizás por recordar a las personas que perdimos. La neurobiología actualmente considera que el amor es muy importante para tener bienestar. Lo físico también se ve afectado por lo emocional. Mucha soledad y aislamiento y las noticias que escuchamos actúan mentalmente. El estrés y el miedo han debilitado las defensas y nos han enfermado literalmente. Pero tenemos que salir de esta situación negativa e intentar volver a ser felices.

Escuchar música suave, meditar y dormir bien. Salir al aire libre, caminar, tomar sol y respirar correctamente. Comer solo alimentos ecológicos, sin transgénicos ni venenos. Nada de comidas industriales ni gaseosas. Solo agua natural y alcalina. Cuidar el PH de la sangre que tiene que ser 7,4. En un cuerpo alcalino no entra virus ni bacterias. Y tener excelente humor. Si puedes ir a un bosque, a escuchar los sonidos del silencio o de los animales, mejor todavía. Te impregnaras de una energía potente y positiva. Al contactarte con la naturaleza te comunicarás con Dios y le agradecerás por todas estas maravillas que puedes disfrutar y lo gozaras por mucho tiempo todavía ya que has conocido los secretos y las claves de la salud y la felicidad.

