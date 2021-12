En una sociedad exitista, todos están predeterminados a querer triunfar y los vulnerables estas señalados como “frágiles” e impotentes. Este mecanismo social predestina a que los seres humanos se exijan mas allá de las fronteras normales: mientras que la exigencia puede ser motivadora, la hiperexigencia siempre marca lo que falta, siempre tiene “sabor a poco”, hace gala de “podría haber hecho” y nunca va a valorizar sino a descalificar porque “se podría haber llegado a mas”. Entonces las personas en pos de llegar a las metas que impone la empresa, en intentar salvar la vida de alguno, de adoptar mas responsabilidades de las que se puede, se “queman” en el trayecto.

El “síndrome de estar quemado” es un cuadro clínico específico de estrés laboral. Es padecido por trabajadores en empresas y empresarios, profesionales de la salud y educadores, por ejemplo, en donde al intentar adaptarse y responder eficazmente a las demandas y presiones laborales, tratan de mantener en el tiempo una sobreexigencia y tensión que pueden terminar en patologías de todo tipo, afectando negativamente el rendimiento y la calidad de las acciones laborales.

Este cuadro fue descrito en 1974 por un psiquiatra -Freudemberg- que trabajaba en una clínica para toxicómanos en Nueva York. Observó que, al año de trabajar, la mayoría de los voluntarios sufría una progresiva pérdida de energía, hasta llegar al agotamiento físico, emocional y mental, falta de motivación, irritabilidad y agresividad, síntomas de ansiedad y hasta síntomas depresivos. También se manifiesta como apatía, pérdida de interés, decepción, cinismo, suspicacia. Se presenta en general en personas que están sometidas a un trabajo exigente, de toma de decisiones y gran responsabilidad; pérdida del sentimiento de competencia e idoneidad profesional, desmotivación, falta de la autoestima laboral, deserción y abandono de tareas.

Este sometimiento a tareas del trabajo, es causado por involucrarse en situaciones emocionalmente demandantes durante un tiempo prolongado. La persona se halla absolutamente adicta a la situación y con tal nivel de inercia que le resulta muy difícil poder escapar. A veces, y sobre todo al principio, la persona no toma conciencia de lo que le sucede, y son sus propios compañeros o superiores quienes lo notan y se lo comunican. Aparece en el comienzo ansiedad, cansancio, fatiga, irritabilidad e intolerancia, falta de concentración: estos signos no son advertidos por el mismo profesional sino por colegas, familiares o amigos. Se expresa a través de malas contestaciones, agresiones, actitud fastidiosa, constante malhumor, complicar cosas simples, quejas, críticas, enfados, etc. A estos síntomas según el grado de avance del proceso de quemarse, se le asocian somatizaciones, trastornos cardiocirculatorios y accidentes cerebrales, depresión, tendencia al suicidio, accidentes, enfermedades autoinmunes, adicciones, alcoholismo, cefaleas, insomnio, hipertensión arterial, trastornos articulares y musculares, trastornos gastrointestinales, consumo abusivo de psicofármacos, entre los más relevantes.

Quiénes sufren burn-out

El trabajo es lo más importante en la vida de los afectados. Muchos de ellos son poco exitosos en la vida personal y exaltan su vida laboral en desmedro de mundo de sus vínculos afectivos. Cuando los quemados incurren en errores en su trabajo redoblan la apuesta hasta conseguir los objetivos, por tal razón, debido a fracasos profesionales reaccionan sensiblemente y trabajan más duro. Además, se observa más a menudo acasos de burn-out en estudiantes. Los afectados suelen ser personas que se esfuerzan excesivamente en sus estudios o que se sienten “agobiados” porque se hiperexigen en épocas de exámenes. Esto suele ocurrir cuando al estudiante le cuesta mucho entender y memorizar las cosas, y por ello tiene que esforzarse más de lo normal. Si el síndrome se prolonga, el afectado suele abandonar los estudios y padecer depresión.

En general, las mujeres sufren por el síndrome más frecuentemente que los hombres. En especial padecen del síndrome de burn-out personas altamente calificadas y comprometidas, que tienen serias dificultades en poner límites, decir No, relaciones personales o de pareja sufren de los efectos y terminan por romperse. El síndrome de burn-out además de afectar a profesionales de la salud, afecta en general a profesionales que trabajan y atienden personas. En el ámbito empresarial es exclusivo de gerentes de empresas que viven en presión constante, también a deportistas de élite permanentemente exigidos en su actuación, así como a profesiones de auxilio como enfermería, medicina, principalmente terapistas intensivos, etc.

Muchos de los que integran esta fauna, son desvalorizados que buscan el reconocimiento y la valoración en el entorno, por lo tanto, son los que no miden su generosidad y su dar al otro, lo cual lleva a un nivel muy alto de exigencia y este mecanismo general un gran desgaste. Se vuelven ayudadores, socorristas, perfectos, omnipotentes y exceden el marco de los normales.

Las causas

El síndrome burn-out suele deberse a múltiples causas, y se origina progresivamente en largos períodos de tiempo. Se ha encontrado en múltiples investigaciones que el síndrome ataca especialmente cuando el trabajo supera las ocho horas, no se ha cambiado de ambiente laboral en largos períodos de tiempo y la remuneración es inadecuada. Sin embargo, en personas que trabajan largas jornadas, pero bien remuneradas es poco común la presencia del síndrome. También se encuentra el síndrome en personas que tienen la necesidad de trabajar para vivir y las tareas que se realizan no generan satisfacción y les es difícil el cambio de trabajo por falta de oportunidades.

Algunos autores señalan que entre sus causas principales en diferentes profesiones se observan, por ejemplo, la sobrecarga laboral debida a la atención cotidiana de un excesivo número de pacientes, o la presencia de patologías cada vez menos reversibles, o la carencia de recursos para trabajar mejor, o la cantidad de horas en que se trabaja. También el permanente contacto con el sufrimiento, el dolor, la muerte, o cada vez más se juega con la amenaza de sufrir juicios por mala praxis.

La baja en las retribuciones y el escaso reconocimiento a nivel honorarios, la naturaleza de la tarea, las presiones de la empresa, las personales (características del profesional como edad, sexo, experiencia, rasgos de personalidad) y las del entorno cercano (colegas, familia, amigos, redes de apoyo social). El síndrome de estar quemado conlleva a desarrollar diferentes “metástasis” en otras áreas de la vida. La irritabilidad y el fastidio pueden llevar a que la persona lleve su tensión al hogar, a los hijos o su pareja, u otras relaciones, generando aún más focos de conflictos. Razón mas que suficiente para que en un efecto arrollador todas las áreas de su vida se encuentren tomadas.

Recomendaciones para hacer frente al burn-out

Todas estas descripciones del síndrome evidencian que el burn out provoca limitaciones a los recursos y las capacidades personales. Es un estado de decaimiento y no esperanza. Es importante encararlo de manera firme y creativa para superarlo, para esto se deben armar planes de prevención y de desarrollo de acciones para tratar este tipo de estrés y aminorar sus efectos, pues si dicho cuadro no se lo trata a tiempo, va progresivamente aumentando y afecta varias áreas.

Maslach, quien ha investigado mucho sobre el tema y señala algunas estrategias: