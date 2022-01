Había sido que se puede

Hace muchos años, recorriendo una compañía de San Pedro del Ycuamandyyú, me tocó escuchar por casualidad un “caso”, que me pareció sumamente interesante por reflejar con mucha exactitud la diferencia de actitud ante la vida y los desafíos por parte de sus protagonistas. Guardé esta historia y me gusta recordarla de tanto en tanto, porque tuvo vigencia hace 50 años cerca de Villa del Rosario, como todavía la tiene hoy en día.