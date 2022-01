El “pase sanitario”

Es decir, el proyecto pretende ser un instrumento para forzar la vacunación mediante suspender los derechos constitucionales de los no vacunados. Ramírez lo dice con todas las letras, por si alguien tarda en entenderlo o no lo logra: “El que no quiere vacunarse tendrá que comprender que las libertades se restringen en momentos de crisis”.

El diputado colorado es un bruto (“Del lat. brutus. 1. adj. Necio, incapaz. U. t. c. s. 2. adj. …torpe…3. adj. Violento, rudo, carente de miramiento y civilidad. 4. adj. Dicho de una cosa: Tosca y sin pulimento”). Nuestra Constitución, que al menos hasta ahora es nuestra ley suprema, no autoriza ninguna restricción de libertades salvo por las específicas causales definidas en su Artículo 288 y ninguna otra. Ninguna otra. “Los momentos de crisis” de que habla el colorado Ramírez, no habilitan a suspender derechos. No sé cómo le dieron título de bachiller, pues solamente los brutos son incapaces de entender lo que es muy simple.

De aprobarse el proyecto del diputado colorado, violando nuestra Constitución, derogará lo que dispone el artículo 15 de la ley 4621 “De Vacunas”: “En ningún caso el Esquema de Vacunación incompleto o no iniciado, o la falta del Certificado de Vacunación, deberá ser motivo de exclusión de las personas afectadas por parte de las instituciones señaladas. En caso de identificarse una persona o un grupo de personas con el Esquema de Vacunación incompleto o sin Certificados de Vacunación, se deberá comunicar el hecho al servicio de salud pública más cercano o al Programa Ampliado de Inmunizaciones, a fin de que éstos tomen las medidas necesarias para garantizarle el derecho a la vacunación o restitución del Certificado correspondiente para subsanar la situación detectada…”

El artículo 15 de la ley 4621 se redactó de esa manera porque quienes lo hicieron conocían al menos someramente los imperativos establecidos por nuestra Constitución en salvaguarda de la igualdad y de la libertad: Su Artículo 46 que define que “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos”. Y que “No se admiten discriminaciones”. Y su Artículo 47 que garantiza “la igualdad ante las leyes”.

Me llama la atención lo motivado que se encuentra el colorado Ramírez para insistir como lo hace en la restricción golpista de derechos constitucionales. Ya el pasado 7 de diciembre, si no recuerdo mal, la Cámara de Diputados se vio obligada a rechazar la primera propuesta de segregación por vacunas solicitada por dicho autoritario.

El colorado Ramírez y sus cómplices, pues lamentablemente los tiene, ya ni disimula su asalto autoritario con la ciencia, como hacían hasta hace poco. La variante “ómicron” no amerita, según todos los estudios, ninguna medida de emergencia.

No necesitamos más que la ley 4621 para hacer frente al covid. Ella es suficiente y constitucional.

