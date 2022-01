La caricatura de Djokovic

Sí, en cambio, sobre la política australiana con respecto al covid, puesta en evidencia por el trato que el gobierno australiano impuso al deportista serbio.

El jueves pasado el primer ministro australiano, Scott Morrison, se reafirmó en que “el gabinete hace un diario balance entre la necesidad de mantener los puestos de trabajo y la de proteger los hospitales”. Hace dos años que los australianos dependen de la cantidad de internados, con el gobierno otorgando y cancelando los permisos que han reemplazado a sus derechos.

Sophie McNeill, la investigadora que colaboró datos australianos del “Reporte Mundial 2022″ de Human Rights Watch (HRW), sostuvo que se están dando “serios problemas de derechos humanos” en el país.

“Lo que hemos estado viendo en Australia es la extensión en el tiempo durante el que estas políticas han continuado, y el número de ciudadanos que están ‘encuarentenados’ fuera de sus casas, que no tienen a dónde volver… ha causado tanto sufrimiento y tanto dolor a miles de familias australianas”, según declaró a la cadena “abc” (no confundir con nuestro ABC).

En Australia sigue vigente la cuarentena de 14 días para cualquiera que deba trasladarse o moverse por causas de fuerza mayor. Las víctimas de este procedimiento ridículo deben pagarse de su propio bolsillo las estadías en los “centros de cuarentena”.

Cuatrocientos mil puestos de trabajo de contingencia (en bares, restaurantes, eventos, hoteles, etc.) se han perdido en forma permanente solamente en el último mes de noviembre. Diez por ciento de la fuerza laboral está desempleada y en muchos sectores, el desempleo llega al cincuenta por ciento.

El gobierno de Morrison implementó la norma según la cual para trabajar hay que presentar tests de covid, pero se niega a proveer los tests, que corren por cuenta de los afectados, todo para desalentar la movilidad.

Jane Halton, ex directora del ministerio de Salud australiano lamentó esta semana que esas políticas dictatoriales no hayan servido para impedir que Australia tenga ahora tasas de infección de covid más elevadas que las de Estados Unidos y el Reino Unido (al 12 de enero, 397.4 por cien mil, comparadas a 234.4 por cien mil en EE.UU. y 221 por cien mil en Inglaterra, según el Financial Times).

Estos números del fracaso de la dictadura sanitaria están confirmados por “The Guardian” de Inglaterra: Solamente el viernes pasado, ciento cuarenta y cinco mil contagios y cincuenta y tres fallecimientos.

Sophie McNeill, en la nota citada admite que “… lo peor de esta política australiana es que debido a que se la dejó llegar tan lejos, se ha convertido en ‘ejemplo’ para otros países”.

Para ocultar el fracaso de la dictadura sanitaria, Morrison encontró en Djokovic un chivo expiatorio, presentando al mundo una caricatura perversa de este ejemplar deportista según la cual es una especie de bandido internacional que merece cárcel a pesar de haber cumplido las estúpidas y dictatoriales normas vigentes en Australia.

