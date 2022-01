¿Puede el Estado obligar a vacunarse contra el covid?

La vacunación contra el covid-19 ha dado lugar a una polémica ante su obligatoriedad o no.

Tenemos en claro que la vacuna es una práctica que ha demostrado sobradamente su eficacia para combatir enfermedades, y hoy, es la mejor arma que tenemos contra el covid. La vacuna es una herramienta imprescindible. Es prometedora para controlar la pandemia y ayudar a restablecer la vida social y económica normal.

Actualmente es bastante común, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia constitucional, que se hable de “conflicto” de derechos fundamentales. La solución se reduce solo a preferir un derecho y desplazar el otro, es decir, poner a uno de los derechos en conflicto por encima del otro. Para esto se hace necesario encontrar los mecanismos que justifiquen la preferencia de un derecho en detrimento del otro. La supremacía de uno u otro derecho dependerá de la tabla que se emplee para determinar la importancia de los derechos involucrados en un litigio concreto. Sopesar los derechos o bienes jurídicos en conflicto con las especiales circunstancias concretas que definen el caso que se intenta resolver, con el fin de determinar cuál derecho “pesa” más en ese caso concreto, y cuál debe quedar desplazado.

Cuando como en el caso donde chocan los derechos fundamentales, dos bienes jurídicos envueltos ante una eventual imposición a inocularse, la libertad individual y la integridad personal con los de la salud colectiva, el bien común de la sociedad en su conjunto se debe resolver siempre por el de mayor jerarquía a cuyo efecto se debe ponderar, que implica establecer un orden de preferencia relativo al caso concreto, cuál de los intereses, abstractamente del mismo rango, posee mayor peso en el caso concreto.

El derecho a la integridad corporal de una persona que no quiere vacunarse, y que quiere tomar sus propias decisiones sobre qué tratamiento médico recibir, choca directamente con los derechos de otras personas de no infectarse con enfermedades potencialmente fatales como sin duda ha demostrado ser el covid-19.

Es que el ejercicio de libertades fundamentales no es absoluto y admite ciertas restricciones o limitaciones, no solo por norma constitucional, sino además por varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Ningún derecho es visto como absoluto. De aquí que los derechos de la persona no puedan formularse en términos absolutos e ilimitados, sino que a la inversa, su enunciación debe partir del hecho de que el contenido de los derechos es un contenido limitado, y que debe convivir con las exigencias no solo de los derechos de los demás integrantes de la comunidad, sino también por aquellos bienes o valores proclamados constitucionalmente como principios de la organización social. Ese es el elemento que muchas personas no consideran en el marco de su análisis.

De aquí que los derechos de la persona no puedan formularse en términos absolutos e ilimitados, sino que, por el contrario, su formulación debe partir del hecho de que el contenido de los derechos es un contenido limitado, y que debe convivir con las exigencias no solo de los derechos de los demás integrantes de la comunidad, sino también por aquellos bienes o valores proclamados constitucionalmente como principios de la organización social. Negar esto último implica un desconocimiento de la naturaleza humana, la negación de una realidad, el hombre existe y desarrolla su vida con otros, en comunidad.

Es harto conocido que existe un catálogo de derechos con todas sus correlaciones de validez entre unos y otros, por ende, lo que debe hacerse es ponderarse.

Cuando el derecho a determinadas libertades –como el de no vacunarse– afecta a los derechos de los demás y a la salud pública, el derecho individual de la persona cede para permitir la protección de la salud de la población completa. Es que el ejercicio de la libertad y autonomía en el ámbito de la salud debe, como fue afirmado, convivir con el interés social por la salubridad pública. Se ha dicho que los derechos pueden ser limitados, nunca en su esencia y siempre por ley. Es por ello que las restricciones al derecho de integridad corporal por razones sanitarias han sido contempladas formalmente por algunas constituciones. Podríamos atrevernos a afirmar que casi todas las constituciones la han contemplado.

En efecto, se ha afirmado que si bien hay una intromisión a la autonomía de los sujetos, una injerencia a la vida privada, mi derecho a la autonomía está claramente limitado por los efectos que pueda tener sobre el resto de la población. La vacunación obligatoria busca los objetivos legítimos de protección de la salud y los derechos del otro.

La propia Declaración Universal de los DD.HH. establece en su artículo 29 la posibilidad de limitar los derechos y libertades de las personas con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás.

Entonces, ante la pregunta de si pueden limitarse los derechos humanos de las personas no vacunadas en consideración a la pandemia y a las exigencias de vacunación, la respuesta es absolutamente sí por cuanto que es compatible con los derechos humanos, no existen otras alternativas que afecten en menor grado la autonomía personal.

Una tendencia de pensamiento sustenta que en la pandemia, el derecho a la integridad personal debe ceder ante el derecho a la salud, cuya protección es responsabilidad del Estado.

Se arriba entonces a la conclusión de que el Estado puede obligar directa o indirectamente a la vacunación contra el covid-19 y que podría prohibir a los no vacunados el acceso a lugares y a servicios públicos, como ya exhortan algunos.

aamonta@gmail.com